Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

Kumu uus lastele mõeldud näitus „Tu ja Minakaru"
Reedel, 17. oktoobril avatakse Kumus esimene spetsiaalselt lastele loodud näitus "Tu ja Minakaru", mis laiendab mängulise väljapanekuga püsiekspositsiooni "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945".

Tegelased Tu ja Minakaru kutsuvad avastama, kuidas kunst peegeldab seda, kes me oleme, ning aitab meil ennast ja teisi paremini mõista.

Näitusel on väljas üle 30 teose Eesti Kunstimuuseumi kogudest. Nende seas on Johann Köleri, Paul Raua, Karl Pärsimägi, Konrad Mägi, Olga Terri ja paljude teiste armastatud kunstnike maalid ning Eesti skulptuuri suurkujude Jaan Koorti ja Ferdi Sannamehe, aga ka nüüdisaja skulptori Edith Karlsoni teosed. Teoste valikul aitasid kaasa Kumu kunstistuudio lapsed.

Kogu näitus on loodud lapse silmade kõrgusele – vaatamiseks, avastamiseks ja kaasa mõtlemiseks. Mitmetasandiliseks loodud ruum pakub võimalust ringi liikuda ning kogeda kunsti kõrgelt ja madalalt, lähedalt ja kaugelt, püsti ja pikali olles. Näitus loodi Kumu 2026. aastal eesootava 20. sünnipäeva puhul, et tähistada juubelit koos lastega. 

"Kumu hariduskeskus on 20 aasta jooksul korraldanud Kumus sadu muuseumitunde ja publikuüritusi ning loonud näituste juurde tegelusalasid ja tegevuslehti. Spetsiaalselt lastele mõeldud näitus oli siiani veel tegemata. Nüüd on see suur unistus teoks saanud," rääkis Anu Lüsi, üks näituse kuraatoritest ja Kumu hariduskeskuse haridusprogrammide kuraator.

Teine kuraator, Daria Andrejeva lisas, et nooremate koolilaste kõrval oodatakse näitusele ka nooremaid lapsi ja täiskasvanuid.

Oktoobrikuu koolivaheajal toimuvad iga päev näitust tutvustavad üritused ja töötoad.

Näitus "Tu ja Minakaru" on avatud "Identiteedimaastike" püsinäituse projektiruumis kuni 2027. aasta sügiseni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

