Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

Kunst
Näitus „Spiegel im Spiegel“ Kumu suures saalis
Kunst

Kevadel Dresdenis avatud näitus "Spiegel im Spiegel. Eesti ja Saksa kunsti kohtumised Lucas Cranachist Arvo Pärdi ja Gerhard Richterini" avaneb reedel ka Kumu suures saalis.

"Spiegel im Spiegel" on Eesti Kunstimuuseumi ja Dresdeni Riikliku Kunstikogu koostööprojekt, mis viib külastaja rännakule läbi Eesti ja Saksa kunsti ja ajaloo. Peegeldades ühelt poolt omavaheliste suhete keerukust ning koloniaalvõimu ja -vaimu küsimusi, toob näitus teisalt esile märkimisväärsed kultuurilised põimumised saksa, baltisaksa ja eesti kunsti vahel.

Näituse kuraatorid on Marion Ackermann, Sergey Fofanov ja Kadi Polli.

Näitusel saab kokku Arvo Pärdi ja Gerhard Richteri, August Matthias Hageni ja Caspar David Friedrichi, Eduard Wiiralti ja Otto Dixi, Konrad Mägi ja Max Pechsteini, Ülo Soosteri ja Joseph Beuysi ning paljude teiste Eesti ja Saksa suurkujude looming.

Näituse pealkiri "Spiegel im Spiegel" ehk "Peegel peeglis" on laenatud tänavu 90. sünnipäeva tähistanud Arvo Pärdi samanimeliselt teoselt. Näitusel on eksponeeritud Arvo Pärdi teoste käsikirjad ja muusikapäevikud Arvo Pärdi Keskuse ning Eesti Ajaloomuuseumi teatri- ja muusikamuuseumi kogudest, mis annavad aimu Pärdi visuaalsest loomeprotsessist.

Maist augustini oli näitus avatud Dresdenis Kunsthalle im Lipsiusbaus ning alates 24. oktoobrist Kumu suures saalis, kus see jääb avatuks 12. aprillini.

Näituse raames jõudsid Kumu aatriumisse ka Edith Karlsoni näitusega "Hora Lupi" 2024. aasta Veneetsia kunstibiennaalil osalenud skulptuurid, mida varem Eestis avalikult näidatud pole.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

