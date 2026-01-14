Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis on avatud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia eriala 2. ja 3. kursuse tudengite näitus "Kus te? Me kursis.".

Näitus käsitleb kohalolu ja teadlikkuse mõistet mitmetähenduslikul viisil. Pealkirjas sisalduv väljend "me kursis" viitab nii füüsilisele paiknemisele EKKM-i ruumides kui ka laiemale küsimusele sellest, mida tähendab olla informeeritud ja olukorrast teadlik.

"Kus te? Me kursis." tõstatab arutelu selle üle, kes ja mil määral on "kursis" tänapäeva ühiskonnas. Eksponeeritud teosed käsitlevad muu hulgas soo, tabude, keha, majanduse, lapsepõlve, spordi ja keeldumisega seotud teemasid.

EKA fotograafia tudeng August Kilmi ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegu pole küll kureeritud näitusega, ent kuna need inimesed õpivad ja veedavad ka niisama aega koos, siis teemad, millega nad tegelevad, on nii läbipõimunud omavahel, et näitus justkui mõjub kureerituna. "Fotograafia osakond on väga kaasaegse lähenemisega, tegeleme üldise kaasaegse kunstiga, kus kõik algab kontseptsioonist, meedium ja teostus on täiesti vabad."

Näitusel on väljas Mari Karjuse, Katarina Kuninga, Mikk Keisi, August Kilmi, Olesja Prantsi, Rasmus Puksmanni, Gen-Horret Ranna, Greta Sauteri, Grete Tuikeni, Kaur Tõra, Gleb Volodtšenko ja Viktoria Weiszova tööd.

"Kus te? Me kursis." jääb EKKM-is avatuks kuni 18. jaanuarini.