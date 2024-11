Eike Eplik, Kristi Kongi ja Anna Mari Liivrand avavad Riias rühmanäituse

Neljapäeval avatakse Riias kaasaegse kunsti keskuses Kim? Eike Epliku, Kristi Kongi ja Anna Mari Liivranna rühmanäitus "Valged kääbused ja kõik need kaunid udukogud", mille kuraator on Šelda Puķīte. Näituse kaasakorraldaja on Kogo galerii.