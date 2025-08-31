Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

Tallinna linnamuuseumi allasutus, vanalinnas asuv linnaelumuuseum, asendab 24 aastat üleval olnud püsinäituse uuega, kus saab näha nii Mustpeade vennaskonna varasid kui ka tutvuda Tallinna ajalooga eluvaldkondade kaupa. Näitus avatakse selle aasta novembris.

Linnaelumuuseum vahetab välja kogu ekspositsiooni, mis on olnud seal üleval 24 aastat.

"Vahetame selle ringi, et eksponeerida keskaegset Mustpeade vennaskonna pärandit. Samuti teeme läbilõike Tallinna ajaloost eluvaldkondade kaupa," ütles varasemalt ERR-ile Tallinna Linnamuuseumi direktor Heli Nurger.

"Mustpeade varad on ühed Tallinna kõige väärtuslikumad varad, mida pole ammu sellises mahus välja pandud. See on eksklusiivne ekspositsioon," sõnas direktor.

Varadeks on hõbevarad, tekstiilid ja kunstivarad. "Tahame rääkida ka laiemalt, milline oli Tallinna kultuur seltsides."

Mustpeade näituse kuraatoriks on Tallinna linnamuuseumi vanemteadur Piia Ehasalu ja Tallinna elu näituse kuraatoriks on peavarahoidja Maris Rosenthal. Näitust ehitab OÜ Pult. Näitustel on palju vaatamist ka lastele.

Uus näitus maksab ligikaudu 900 000 eurot ja seda rahastab Tallinna linn oma eelarvest. Uue näitusega jätkab muuseum Tallinna vanema ajaloo tutvustamist.