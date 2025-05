Galerii: Eike Eplik pöördub oma uue näitusega tagasi lapsepõlvemaailma

Kogo galeriis on avatud skulptori ja installatsioonikunstniku Eike Epliku isikunäitus "Ajal, mil kõik muu tundub olulisem", millega kunstnik pöördub tagasi fantaasiarikkasse lapsepõlvemaailma.

Näituse tutvustuses kirjutatakse, et Epliku soolonäitus on mänguplats kurnatud täiskasvanutele, kes on unustanud võluvõime ja vabaduse, mida lapselik avatus ja uudishimu võivad pakkuda.

"Taasavastades läbi mängu oma loomulikku ja nooruslikku mina, seab ta kahtluse alla ratsionaalse maailma piirangud ja fantaasiapuuduse. Emaks saanuna, jälgides oma lapse isepäist maailmaavastamist, on kunstnikus ärganud tung leida endas samasugust kompromissitut südikust, et taasluua hooliv side oma sisemise lapsega," seisab tutvustuses.

"Ta sukeldub sellesse mängulisse maailmade loomise protsessi, kasutades kihtide tehnikat. Lugu loo peale, maailm maailma peale, materjalid teiste materjalide peale, kujutised ja vormid, jättes vaataja ülesandeks need kihid maha koorida, et jõuda üdini. Ruum muutub selles protsessis mitmekesiseks ühendorganismiks, täis lapsepõlvemälestusi, fantaasiaid ja unistusi, aga ka bioloogilist mitmekesisust ja liikidevahelist põimumist."

"Ajal, mil kõik muu tundub olulisem" on Kogo galeriis avatud 9. augustini. Näituse kuraator on Šelda Puķīte.