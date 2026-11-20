Tammiku loomingu mahukaim väljapanek asub Tšehhi keskuse galeriis rahvusvahelisel näitusel "Be a Catalyst for Conversation". Lisaks näeb Tammiku ehteid väljapanekutel "Earrings Galore" ja "Rabbit Hole".

Tšehhi keskuse näituse "Catalyst for Conversation" on koostanud Wearable Art Museumi asutaja ja kuraator Lisa M. Berman, kes alustas Tammikuga koostööd 2024. aastal. Väljapanek käsitleb ehet isiklike lugude ja kogemuste väljendusvahendina. Tammik esitleb uut ehtekollektsiooni, milles kohtuvad tema loomingust tuttav vormikeel, geomeetriline lilleornamentika, detailirohkus ja värviline tessellatsioon.

"Iga uue kollektsiooniga tahan jõuda kuhugi, kus ma varem pole olnud, säilitades samal ajal midagi oma senisest loomingust. New Yorgis on eriti väärtuslik võimalus kuulda, kuidas inimesed minu ehteid näevad ja mõtestavad. Vahetutest kohtumistest võivad kasvada nii uued ideed kui ka pikaajalised koostöösuhted," sõnas Tammik.

Lisaks näitusele osaleb Tammik Tšehhi keskuses kunstnike vestlusringis "Visual Voices", kus arutletakse selle üle, kuidas isiklikest kogemustest sünnivad kantavad kunstiteosed.

Alates 2018. aastast toimuv NYC Jewelry Week toob kokku ehtekunstnikud, disainerid, galeristid, kuraatorid, kollektsionäärid ja publiku kogu maailmast. Tänavune, üheksas festival hõlmab enam kui 175 sündmust New Yorgis ja veebis. Näitustele lisanduvad kunstnike vestlused, töötoad ja stuudiokülastused.

Anneli Tammiku tänavune osalemine jätkab tema senist tegevust USA ehtekunstiväljal. 2023. aastal esitles ta oma loomingut New Yorgi Kunsti ja Disainimuuseumi (Museum of Arts and Designi) valiknäitusel ja müügisündmusel "MAD About Jewelry". Ka 2025. aasta NYC Jewelry Weekil osales ta kahe uue kollektsiooniga, mida näitas Brooklynis.