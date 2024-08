Raadioteatri kuuldemäng "Kääbussiga" kandideerib Prix Europa auhinnale

Euroopa parimaid tele-, raadio- ja digitaalprogramme koondaval Prix Europa festivalil jagatakse auhindu kaheksas kategoorias. 274 meediaettevõtet esitasid tänavu festivalile kokku 646 tööd. Kokku jõudis nominentide hulka 161 tööd 27 riigist.

Eestist on kuuldemängu kategoorias nomineeritud Raadioteatri kuuldemäng "Kääbussiga", mille autor ja režissöör on Urmas Vadi. Loo keskmes on eestlaslik kemplemine ja mängud lubatavuse piiril. Kui Kalju ja Riinu naabermajja kolivad Margus ja Kaire, tundub esialgu, et kõik on hästi. Olukord muutub, kui naabrid võtavad koduloomaks minisea.

Kuuldemäng "Kääbussiga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Kääbussiga" esietendus Vikerraadios 13. aprillil. Kuuldemängu rollides on Peeter Rästas, Mirtel Pohla, Kristo Viiding ja Liina Vahtrik. "Kääbussea" helirežissöör on Külli Tüli.

Prix Europa 2024 festival toimub 6.–11. oktoobril Berliinis. Festival toimus esimest korda 1987. aastal. 2021. aastal tunnustati festivalil Raadioteatri kuuldemängu "Lõvi" eripreemiga.

Kuuldemängu "Kääbussiga" saab kuulata Jupiterist ning Eesti Raadio mobiilirakendusest.