Galerii ja video: Vikerraadios esietendub Tiit Palu kuuldemäng "Taevasse minemise torn"

Saaremaal ja Muhus on palju kive. Igal suurel kivil on nimi ja pärimus, mis võib kogemata tõeks osutuda. Tiit Palju kirjutatud ja lavastatud kuuldemängu "Taevasse minemise torn" üks kesksetest tegelastest ongi kivi.

Poeetilise ja humoorika kuuldemängu tegelased on muhulane Riste ja saarlane Madis. Igatsus, mis noorena leitud, kannab Madist ja Ristet ka kõrges eas, mil nad taas kokku saavad. Kolmanda tähtsa tegelase juures, milleks on üks suur ja eriline kivi. Lugu leiab aset kahes ajas, mida lahutab 70 aastat.



Näitlejad, kes ürgses ja koduses saare-muhu murdes mõnuga mängivad, on Piret Laurimaa ja Karol Kuntsel. "Need inimesed on nagu pugenud ürgse keele taha peitu, ja vaatavad sealt uudishimulikult välja," ütles lavastuse kohta Tiit Palu. Kuuldemängu helirežissöör on Külli Tüli.



"Taevasse minemise torn" esietendub Vikerraadios 4. novembril kell 19.05. Raadio 2-s kõlab kuuldemäng 5. novembril kell 7 ja Klassikaraadios samal päeval kell 15.05.



Raadioteater koostöös Vanemuise teatriga kutsub kuuldemängu ühiskuulamisele ja kohtumisele tegijatega 4. novembril kell 14.00 Vanemuise Väikse maja Ovaalsaali. Sissepääs ühiskuulamisele on vaba, huvilistel palutakse end registreerida aadressil [email protected].