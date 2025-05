Tiina Lokk: Cannes'i filmiturust suuremat ega tähtsamat ei ole

Järgmise nädala kolmapäevani Cannes'is toimuv Marché du Film on maailma suurimaid filmiturg, kus osaleb igal aastal ligemale 4000 filmiprojekti ja mida külastab 15 000 delegaati kogu maailmast.

"See on maailma kõige suurem filmiturg. Sellest suuremat ei ole ja see on kõige olulisem. Absoluutselt kõik riigid, kellel on filmindusega vähegi pistmist, isegi sellised, millel pole filmitööstust, nad kutsuvad jällegi läbi cash rebate süsteemi enda juurde filme tegema," rääkis PÖFF-i juht Tiina Lokk "Aktuaalses kaameras".

Cannes'i filmiturul osaleb ligikaudu 70 filmindusega seotud eestlast, kellest igaüks ajab oma asi – müüakse ja valmistatakse ette uusi projekte, otsitakse kaastootjaid, levitajad, partnereid, festivale.

"Siin toimub kõige rohkem kõikvõimalikke müügi- ja ostutehinguid. Siia tulevad kauplema absoluutselt kõik levifirmad, mis maailmas on. Nii et siin on erakordselt oluline nähtav olla, sest sa saad siin sisuliselt kõik oma aasta tehingud teha," märkis Lokk.

Pimedate Ööde filmifestival esitleb Cannes'i turul viit peagi valmivat Balti filmi, millest kaks on pärit Eestist. Üks nendest on Ove Mustingu tragikomöödia "Seatapp", mis valmib järgmise aasta alguseks.

"Püüame seda siin inimestele tutvustada ja loodame, et äkki leiame ka mõne huvilise, festivali või levitaja, et seda üle maailma levitada. Ongi põnev, et kas kedagi kõnetab, kas korjatakse üles. Loomulikult esimesed kontaktid on huvi tekitamine. Ega keegi filmi nägemata su lugu kuhugi edasi ei võta. Eks see on pikem protsess, millest saame väikse alguse praegu teha," lausus Musting.

Eestlaste osalemist Cannes'i filmifestivalil ja filmiturul koordineerib Eesti Filmi Instituut.