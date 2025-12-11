X!

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

Muusika
Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo
Muusika

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder pälvis Poola suursaatkonnalt Maria žaboo. Auhind anti üle Maria Kruszewska-Laidoneri salongis Viimsi mõisas 10. detsembril.

Maria žaboo määratakse Eesti naistele, kes panustavad Eesti-Poola suhete loomisse ning hoiavad elus Johan Laidoneri poolatarist abikaasa Maria Laidoneri vaimset pärandit.

Poola Vabariigi kaitseatašee Eestis, kolonel Roman Piediuk andis Maria žaboo Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederile tema teenete eest Eesti ja Poola kultuurisildade ehitamisel muusika valdkonnas.

Piediuk tõstis Eesti Sõjamuuseumis toimunud tseremoonial esile Tederi pikaajalist panust Poola nüüdisheliloomingu tutvustamisel Eestis ja rahvusvahelise Fryderyk Chopini konkurssi jäädvustamisel Klassikaraadios. Piediuk rõhutas ka Tederi rolli Poola Raadio 2. programmi ja Euroopa Ringhäälingute Liidu sõprussuhete hoidmisel ja tänas teda tiheda koostöö eest Poola Vabariigi suursaatkonnaga Tallinnas.

Poola suursaatkond annab Maria žaboo auhinda välja alates 2018. aastast, mil möödus 100 aastat Eesti iseseisvumisest ja Poola taasiseseisvumisest. Tänaseks on auhinna pälvinud 27 eestlannat, viimati pälvisid selle Tiina Lokk ja Marge Pärnits.

Pitsist žaboo jäljendab kunagi Maria Laidonerile kuulunud ehet ja on rekonstrueeritud vana foto järgi, mis kujutab teda seda kandmas.

Toimetaja: Laura Raudnagel, Karmen Rebane

