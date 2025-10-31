X!

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

4. novembril jõuab ETV2 eetrisse filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool", mis aitab orienteeruda Pimedate Ööde filmifestivali tihedas kavas ning annab omal moel aimu, milliseks võib muutuda Eesti ja rahvusvahelise kino homne päev.

Saates saavad sõna festivali direktor Tiina Lokk kui ka PÖFFi tegevjuht ning Justfilmi programmijuht Mikk Granström, kellega tuleb juttu nii festivalide käekäigust rahvusvaheliselt kui ka inimeste kinoharjumustest laiemalt. Aga esimese sissevaate oma uutesse, PÖFF-il esilinastuvatesse filmidesse annavad ka Eeva Mägi, Indrek Spungin, Riho Västrik, Elisabeth Kužovnik, Maria Reinup ning Vladimir Loginov.

Intervjuude kõrval on filmis olulisem kohal ka soovitused, kus tuntud filmikriitikute kõrval räägib ühest aasta olulisemast dokfilmist "2000 meetrit Andrijvkani" hoopis endine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem.

"PÖFF-ist võiks teha ilmselt kümme erinevat saadet, kus igaüks läheneks festivalile eri nurga alt, meie aga lähenesime just läbi kodumaiste loojate, kelle käe all on valminud väga eriilmelisi linateoseid, mis annavad samuti ilmekalt edasi kõiki neid erinevaid nägusid, mida ka Pimedate Ööde filmifestival endast kätkeb," ütles saatejuht Kaspar Viilup.

Ta lisas, et et "PÖFFi kaheksa ja pool" võiks olla katalüsaator, mille pinnalt ise seda festivali põhjalikumalt avastada. "Nii rikkalikus, umbes 200 täispikast filmist ja trobikonnast lühemast linalugudest koosnevas kavas orienteerumiseks peab keegi esimese niidiotsa kätte andma, sealt edasi aga ärgitan igaüht ka eksperimenteerima ja võtma ette ka filme, milles te esmapilgul lõpuni kindlad ei olegi."

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris teisipäeval, 4. novembril kell 22.00. Pimedate Ööde filmifestival toimub 7. kuni 23. novembrini.

