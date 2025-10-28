X!

Animatsiooni "Lumi saadab meid" valiti Uppsalas Euroopa filmiauhindade lühifilmi kandidaadiks

Film
"Lumi saadab meid" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

"Lumi saadab meid" jätkab auhindade kogumist rahvusvahelistel filmifestivalidel ning nimetati Uppsalas Euroopa filmiauhindade lühifilmi kategooria kandidaadiks.

Natalia Mirzoyani kangamanipulatsiooni ja nukufilmi tehnikas lühianimafilm "Lumi saadab meid" ("Winter in March") on kogunud olulisi rahvusvahelisi auhindu ja tunnustusi filmifestivalidelt nii Aasias, Euroopas kui Lähis-Idas. Lühifilm alustas oma teekonda Cannes'i filmifestivali La Cinef võistlusprogrammi kolmanda preemiaga, järgnesid augustis kodune grand prix Animist Tallinn festivalilt ning Oscari-kvalifikatsiooni andnud Heart of Sarajevo for Best Short Film Sarajevo filmifestivalilt. 

Septembris võitis "Lumi saadab meid" grand prix Tais Siami rahvusvahelisel animafilmide festivalil, pälvis Šveitsi Fantoche festivalil publikupreemia ning grand prix tudengifilmide kategoorias Taiwanis Taichungi rahvusvahelisel animafilmide festivalil.

Oma Armeenia esilinastuse sai Eesti-Armeenia kaastootmisena valminud film äsjalõppenud ReAnimania filmifestivalil Jerevanis, kus võitis Lev Atamanovi auhinna parima Armeenia lühianimafilmi eest. Mõni päev hiljem pälvis film Iraanis Teherani rahvusvahelise lühifilmide festivali võistlusprogrammis parima animafilmi tiitli. Oma esimesel Põhja-Ameerika linastusel Philadelphia filmifestivalil sai film äramärkimise parima lühifilmi kategoorias.

26. oktoobril lõppenud Uppsala lühifilmide festival aga nimetas "Lumi saadab meid"" oma European filmiauhindade lühifilmi auhinna kandidaadiks. Uppsala žürii kiitis filmi emotsionaalse selguse ja tugeva kunstilise teostuse eest. "On rabav, kuidas selles filmis väljendatakse päriselulist lugu visuaalidega, mis liiguvad nii suure jõu ja selgusega, et sirutuvad ekraanilt otse meie südametesse."

Eesti vaatajal on võimalus filmi "Lumi saadab meid" näha PÖFF Shorts rahvuslikus võistlusprogrammis. Filmi tootjad on Rebel Frame (Eesti) ja ArtStep-studio (Armeenia), kaastootjad Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond, Black Boat Pictures (Prantsusmaa) ja White Boat Pictures (Belgia). Film valmis ja võeti üles Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

