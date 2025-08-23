X!

"Lumi saadab meid" võitis Sarajevo filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi peaauhinna

Film
"Lumi saadab meid" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Natalia Mirzoyani lühianimafilm "Lumi saadab meid" pärjati 22. augustil toimunud auhinnatseremoonial Heart Of Sarajevo For Best Short Film tiitliga, mis annab filmile Oscari kvalifikatsiooni.

Lühifilmide võistlusprogrammi oli valitud kümme filmi, mille hulgast "Lumi saadab meid" oli ainuke animafilm. Žürii põhjenduse kohaselt läks auhind filmile, mis on tehtud erakordse täpsuse ja hämmastava loovusega. "See on autentne lugu sisemisest konfliktist, mis tekib olukorras, kus su koduriik on langenud moraalsesse kuristikku." 

Sarajevo Film Festival on piirkonna suurim filmifestival, mille fookus on Kagu-Euroopa riikide kinol. "Lumi saadab meid" kvalifitseerus festivalile tänu oma Armeenia kaastootmisele. Filmi Eesti tootja on stuudio Rebel Frame ning kaastootja Eesti Kunstiakadeemia.

Film põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel ja selle aluseks on filmiloo peategelaste Daša ja Kirilli lugu, kombineerituna režissööri enda kogemustega. Daša ja Kirill ei suuda enam leppida oma kodumaa tegudega, ning tundes end abituina repressiivse riigi ees, otsustavad nad Venemaalt lahkuda. Film esilinastus selle aasta Cannes filmifestivali La Cinef alaprogrammis, kus pälvis žürii kolmanda preemia. 

"Lumi saadab meid" jätkab oma festivaliteekonda Šveitsis Fantoche festivalil, kus on ka Eesti fookus. Seejärel ootavad muuhulgas ees Varna, Taichung International Animation Festival, ning samuti Oscari kvalifikatsiooni andvad Bucheon rahvusvaheline animafestival Lõuna-Koreas ning Gijon rahvusvaheline filmifestival Hispaanias.

Toimetaja: Kaspar Viilup

