Lühianimatsioon "Lumi saadab meid" tõi Eestile Cannes'i La Cinef alaprogrammi auhinna

22. mail toimunud auhinnatseremoonial ütles žürii, et filmide tase oli ühtlaselt ja üllatavalt kõrge. Lisaks mainekale saksa filmitegijale, žürii presidendile Marel Adele kuulusud žüriisse Camelia Jordana, Jose Maria PRado Garcia, Reinaldo Marcus Green ja Beoyša Slijepcevic.

La Cinef´i programmis linastus 16 filmi filmikoolidest, mis valiti 2679 filmi ning 646 filmikooli hulgast üle maailma. See on esimene kord, kui La Cinef programmi on valitud Eesti filmikoolist pärinev film. Natalia Mirzoyani "Lumi saadab meid" on ühtlasi tema magistriõpingute lõpufilm.

Eesti Kunstiakadeemiat kui "Lumi saadab meid" kaastootjat esindas Cannes´is Lilli-Krõõt Repnau, animatsiooniosakonna rahvusvahelise magistriõppekava juht. "See on esmakordne tunnustus Eesti ülikoolile ning näitab EKA Animatsiooni osakonna kõrget taset rahvusvahelises konkurentsis." Festivalil kohalolek võimaldas suhelda ka teiste filmikoolide kolleegidega. "Cannes filmifestival on suurepärane võimalus olla nähtav ja jagada oma kogemust autorifilmi õpetamisel."

Filmi produtsent Kadriann Kibus kommenteeris, et festivalil võeti filmi vastu väga positiivselt ja sellele ennustati auhinnalist positsiooni juba algusest. "Tegu on keerulise ja Natalia jaoks ka isikliku teema käsitlemisega läbi emotsionaalse ja allegoorilise prisma. On hea meel, et žürii ja festivalipublik oskasid hinnata filmi sõnumi väärtust ning selle kõrget kunstilist taset".

"Lumi saadab meid" on Eesti-Armeenia-Prantsuse-Belgia kaastootmissel valminud film, mille Eesti-poolsed tootjad on Kunstiakadeemia animatsiooni osakond ja filmistuudio Rebel Frame.