Eesti kaastootmisel valminud lühianimafilm valiti Cannes La Cinef võistlusprogrammi

Film põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel ja tegeleb venelaste emigreerumise teemaatikaga, mis muutus eriti aktuaalseks pärast Venemaa täiemahulise argessiooni algust Ukraina vastu. Daša ja Kirill ei suuda enam leppida oma kodumaa tegudega, ning tundes end abituina repressiivse riigi ees, otsustavad nad Venemaalt lahkuda. Nende teekond Gruusiasse kujuneb kui painavaks unenäoks, mille lõpus terendab hirm, et neid piiril lahutatakse.

Filmi režissöör Natalia Mirzoyan on kogenud animarežissöör. Tema varasemad filmid, näiteks "Five minutes to sea" (2018) ja "Chinti" (2012), on pälvinud rohkelt auhindu ning linastunud sellistel filmifestivalidel nagu Berlinale, Annecy, Hiroshima, Animafest Zagreb jt. Natalia on kasutanud oma filmide puhul erinevaid tehnikaid, lamenukust traditsioonilise joonisanimatsioonini.

"Lumi saadab meid" on tema esimene nukuanimatsiooni tehnikas film. 2022. aastal tuli ta magistrikraadi omandama Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonda just eesmärgiga tutvuda ka nukufilmi tehnikaga. "Lumi saadab meid" on ühtlasi tema magistrantuuri lõpufilm, mistõttu oli võimalik kogenud autoril kandideerida Cannes filmifestivali ametlikku La Cinef võistlusprogrammi, kuhu valitakse paremik filmikoolidest.

Filmi originaalmuusika on loonud Vene alternatiivroki kollektiivi Tequilajazzz juhtfiguur Evgeny Fedorov. Nagu filmi autor Natalia Mirzoyan, on ka Evgeny Fedorov Venemaalt lahkunud.

"Lumi saadab meid" tootjad on ArtStep-studio (Armeenia) ja Rebel Frame (Eesti), kaastootjad Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond, Black Boat Pictures (Prantsusmaa) ja White Boat Pictures (Belgia). Film võeti üles Kunstiakadeemia animatsiooniosakonnas. Filmi Eesti-poolne produtent on Kadriann Kibus.