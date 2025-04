Sander Joon ja Madli Lääne esitlevad Cannes'is valmivaid filme

"Konkurents lühifilmide hulgas on ülitihe. See, et eesti tegijate valmivad filmid on esindatud Focus WiP sektsioonis, kus esile tõusta ja valituks saada on raske, ei ole meie filmitööstusele pelgalt saavutus, vaid ka peegel, mis näitab rahvusvaheliselt nime teinud autorite stabiilset taset. Lühifilmid on Eestis praegu tugevad ja üllatavad seal, kus oodata ei osanud," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Sander Joon, kelle kümneid auhindu võitnud "Sierra" jõudis teiste seas Oscarite lühilisti, on uut projekti arendanud Rootsis, AiR Småland residentuuris. "Proovin iga filmiga liikuda uues, veel avastamata suunas," sõnas Joon. "Hetkel töös oleva filmiga olen ammutanud inspiratsiooni arhitektuurist - pildistanud üles hooned nii Eestis kui Rootsis ja need animatsiooni universumisse üle kandnud," kirjeldas ta. Uue animakomöödia peategelane on eksistentsiaalses kriisis arhitekt, kes saab vaimujõudu jänestelt.

Madli Lääne, kelle auhinnatud "Ääremängijad" jookseb hetkel Eestis kinodes, on võtnud valmivas hübriid-dokumentaalis "Unetute ööde laul" vaatluse alla teismeliste hingeelu. "Püüan intervjuudele toetudes avada, mis toimub 15-19-aastaste poiste peas, portreteerides esimest põlvkonda, kes kasvab korraga nii reaalses- kui virtuaalmaailmas," selgitas ta.

Madli Lääne produtsent Marianne Ostrat (Alexandra Film), kes oli ka "Ääremängijate" taga, näeb Cannes'i Focus WIPil osalemises suurt potentsiaali. "Oleme filmiga järeltöötlusfaasis ja otsime hetkel müügiagenti ja levitajaid. Projekti esitlemine Cannes'is suurendab kindlasti filmi šansse leida tugev agent ning kindlustada esilinastus tippfestivalil," ütles Ostrat.

Sander Joone produtsent Aurelia Aasa (AAA Creative), kellega koos tehti "Sierra", näeb Cannes Focus WiP-i samuti olulise verstapostina. "Meie uus film on alles arenduses, tootmisesse soovime minna käesoleva sügisel. See, et rahvusvaheline filmitööstus juba praegu filmis potentsiaali näeb, tõestab filmi taset ja Sandri tugevat autoripositsiooni," sõnab Aasa.

Mõlemad filmid plaanivad 2026. aasta esilinastust A-klassi filmifestivalil.

Focus WiP on Cannes'i filmituru programm, mis on suunatud juba rahvusvaheliselt nime teinud lühifilmi autoritele. Focus WiP-ile projekti esitamine toimub ainult kutsega. Kokku valitakse programmi igal aastal kuus valmimisjärgus olevat filmi kogu maailmast.