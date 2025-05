Pildid: Cannes'is esilinastus Eesti kaastootmisel valminud lühianimafilm

"Lumi saadab meid" räägib ühe kunstnikepaari lahkumisest Venemaalt, kui algab sõda ja nad tunnevad abitust ja häbi. Dokumentaalsel materjalil põhinev filmilugu on sarnane autori enda emigreerumise kogemusele, kuid põhineb tema tuttavate lool. Filmi autor on armeenia päritolu režissöör Natalia Mirzoyan, kes elab Eestis.

Peale linastust ütles Natalia Mirzoyan, et ta on loomulikult väga õnnelik, et film Cannes'i võistlusprogrammi valiti ja et see on filmi edasisele elule väga oluline areen.

Filmi esitlesid Cannes'is režissöör Natalia Mirzoyan, operaator ja helirežissöör Sander Põldsaar, helilooja Evgeny Fedorov, EKA animatsiooni osakonna juhataja Lilli-Krõõt Repnau, produtsent Kadriann Kibus ning filmi prantsuse ja belgia kaastootjad.

"Lumi saadab meid" on Eesti-Armeenia kaastootmisfilm, mille Eesti-poolsed tootjad on Kunstiakadeemia animatsiooni osakond ja filmistuudio Rebel Frame.

Koolifilmidele pühendatud ametlikus alaprogrammis La Cinef linastub sel aastal 16 filmi. Eesti film on selles programmis esimest korda.