Sepp: väga suured voogedastuspatvormid tunnevad filmilinnaku vastu huvi

Teisipäeval esilinastus tudengifilmide võistlusprogrammis eesti-armeenia režissööri Natalja Mirzojani "Lumi saadab meid". Sander Joone valmiv film "Jänesejuus" võitis festivali turul publikupreemia.

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp ütles, et tähelepanu on äratanud meie töös olev filmilinnaku projekt, mille vastu tunneb konkreetset huvi näiteks voogedastusplatvorm Netflix.

"Ongi selline kahetine tunne, et ühelt poolt kõik kurdavad suurel turul, et miks te nii kallid olete, kas ei saaks odavamalt Eestis filmida, aga teisalt oldakse väga huvitatud sellest, et riik investeerib nii suurelt meie infrastruktuuri," rääkis Sepp. "Küsitakse, mis te seal teete, kui suured need ruumid on, mis tööle hakkavad, küsitakse virtuaalse tootmise kohta. Ka väga suured platvormid tunnevad väga ettevaatlikult huvi, kuidas nad saaksid oma projektid Eestisse tuua," märkis ta.