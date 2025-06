Kaarel Oja: loodame, et filmilinnaku ehitus algab juba sel aastal

Seniste arvutuste kohaselt läheb filmilinnaku esimene etapp maksma veidi üle 20 miljoni euro.

"Linna poolt vaadates on see sisuliselt viimane vajalik kokkulepe selleks, et filmilinnaku ehitusega alustada, seesama hoonestusõiguse kokkulepe rõhutab üle ka selle, et me lähme seda ehitama projekti järgi, mis on juba kolm-neli aastat valmis olnud ja sellisel kujul nagu see on valmis projekteeritud ning kui Kultuurkapital ja filmilinnakut nüüd arendav Tallinnfilm omad otsused ja kokkulepped tehtud saavad, siis ehk läheb veel selle aastanumbri sees ehituseks, meie suur lootus see on," ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.