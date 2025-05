Joonas Tartu: annan tegusa panuse, et asjad hästi kiiresti liikuma hakkaksid

Tartu esimesed sammud uues ametis on tervikpildi loomine. "Olulisi osapooli, inimesi, kes on sügavamalt kursis nii kino Artise kui ka filmilinnaku teemaga, on palju ja eks ma üritan ennast kõigepealt võimalikult terviklikult läbi närida," selgitas Tartu.

"OIen küll põgusalt filmilinnaku projektiga tutvunud ja olen kursis Artise tegemistega, aga see kõik on veel nii värske, et esimene asi on asjade välja selgitamine," lisas ta.

Tartu sõnul hirmutab kultuurivaldkonna rahapuudus kõiki tegijaid. "Tegelikult seda n-ö juurdekasvu palkade ja võimaluste loomiste näol on väga vaja. Kino Artisel on, nii palju kui mina aru saan, on selles mõttes väga hästi, et ta on oma tugeva koha ja publiku leidnud. Ma loodan kindlasti selle peale, et see publik on olemas," rääkis Tartu.

"Mis puudutab filmilinnaku ehitust, siis ma saan aru, et siin on need kokkulepped olemas ja eks saab laiema seltskonnaga seda tegevusmudelit ühiselt mõtlema hakata, et töö kohe aktiivselt käima lükata ja filmilinnak panustama panna," lisas ta.

Täpset kuupäeva, mil filmilinnak valmida võiks, Tartu ei öelnud. Oma põgusate kohtumiste põhjal on Tartu aga näinud, et teotahe tehtut kiiresti jätkata on täiesti olemas. "Ma usun, et siit saab jõudsalt edasi liikuda ja mina olen planeerinud, et selle suve puhkus on mul Paljassaare liinil, nii et annan enda tegusa panuse, et asjad hästi kiiresti toimuma hakkaksid," ütles Tartu.