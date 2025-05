Tallinnfilmi juhiks saab Joonas Tartu

"Tallinnfilmi juhi konkursile kandideeris 13 inimest nii filmi- kui ka teistest valdkondadest. Valituks osutus Joonas Tartu, kelle kasuks rääkisid tema tugevad juhiomadused, kogemus kultuuriasutuste juhtimisel ja oskus navigeerida keerukates ehitusprotsessides. Tema esmaseks ülesandeks saab filmilinnaku esimese etapi ehituse käivitamine ning Artise kino tegevuse jätkamine. Soovin talle selleks jõudu ja ootame tulemuslikku koostööd," ütles Tallinnfilmi nõukogu esimees Merju Künnapuu.

"Sisenen Tallinnfilmi ja filmivaldkonda suure austuse ja põnevusega. Kino Artis on hästi juhitud ja kultuurimaastikul tähendusliku rolliga asutus, mille väärtused kõnetavad ka mind. Filmipaviljon on kaua oodatud ja sisuline panus valdkonna arengusse. Minu tugevusteks on visioonipõhine juhtimine ja koostööle orienteeritus. Soovin rakendada oma senist kogemust, et koos Eesti filmivaldkonna tegijatega luua ja hoida tingimusi, mis vastavad nende ootustele ning toetuvad nende oskustele," ütles Joonas Tartu.

Tallinnfilm OÜ vastutab lisaks väärtfilmikino Artis juhtimisele alates sellest aastast ka riiklikult olulise kultuuriobjekti Tallinna filmilinnaku rajamise ja arendamise eest.