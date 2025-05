Galerii: EKA tudengid avasid Berliinis helikunsti näituse

( ( NYT ) ) heli- ja meediakunsti projektiruumis esitasid oma heliinstallatsioone tudengid Trevor Kinna, Liisi Kõuhkna, Olev Kuma, Anett Maiste, Villem Sarapuu, Nora Schmelter, Mats Johan Soosaar, Aidan Timmer ja Russell Gill. Näitus keskendus helile kui suhestumise tekitajale – vahendile, mis ei piirdu pelga edastamisega, vaid toimib sekkumise, kohalolu ja katkestuse kehastusena. Heli ei toimi alati üksnes kommunikatsioonikanalina, vaid loob ruume, kus kuulamine muutub aktiivseks kohalolu ja muutuse tajumise viisiks. Näituse avamisel esines kaasaegse tantsu rühmitus ADAM (Cecilia Xuetong Feng ja Alexz Grieco) teosega "Windy Days".

Projekt sündis EKA uusmeedia osakonna helikunstile pühendatud kevadsemestri programmi tulemusena, kus tudengid õppisid unikaalseid helisalvestustehnikaid, heliinstallatsiooni loomist, improviseerimist, helimonteerimist, helikunsti teooriat ja ajalugu. Uusmeedia osakonna "Helikunsti kevad" on valikainete klaster, mis pakub võimalusi kunstnikele võtta osa erinevatest kursustest nii Eestis kui ka välismaal, mida ühendab Sten Saaritsa juhendatud suuremamahuline valikaine "Helikunst ja ruumilised helikatsetused". Sten Saarits on interdistsiplinaarne kunstnik, EKA uusmeedia osakonna juhataja ja helikunstifestivali "Seintel on kõrvad" peakorraldaja.

Programmiga on kaasa löönud mitmed heliga tegelevad kunstnikud, sealjuures John Grizinich, Ava Grayson, Sasha Pas, Hans Gunter Lock, Bruno Quast jt.

Berliini-Charlottenburgis asuv meediakunsti projektiruum ( ( N Y T ) ) keskendub heli- ja meediakunstile. 2023. aastal Szerafina Schiesseri asutatud näituseruum otsib pidevalt viise, kuidas toetada Berliini eksperimentaalse kunsti kogukonda.