Maalitudengid peegeldavad ühisnäitusel oma ajastut, küsimusi ja ahvatlusi

Lähteülesanne kogu kursusele oli etteantud formaat: oma idee tuli vormistada kaks korda kolm meetrit suurele lõuendipinnale, mis esitas väljakutse nii maalitehniliselt kui ka aja, jõu ja ruumi planeerimisel.

"Suur formaat oli väga põnev väljakutse," lausus EKA maaliosakonna tudeng Aleksander Kiigemägi. "Esimest korda nii suure tööga tegelemine algul oli väga hirmutav. Kui võrrelda suurt formaati väiksega, siis suur formaat on hästi kehaline ehk liigud kogu kehaga kaasa ja saab väga suuri liikuvaid pintslitõmbeid teha," märkis ta ja lisas, et suure maali tegemine oli väga vabastav. "On tunne, et tahaks veel suuremaid formaate teha."

"Suure formaadiga on seem et ta ei ole enam väike asi sinu ees, mida sa saad nokitseda ja kontrollida, suur maal nõuab justkui palju rohkem silmitsi seismist iseenda võimekusega ja ta esitab sulle teistsugused nõudmised," lisas maaliosakonnatudeng Kirke Kits. "Võib-olla kõige keerulisem oligi saada see tõukepunkt, mis oleks minu jaoks väärt seda, et seda kahe- või kolmemeetriselt kujutada."

Eesti Kunstiakadeemia maali eriala teie kursuse tudengite ühisnäitus "Kata-stroofe" on avatud 15. juunini.