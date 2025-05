EKA graafikatudengid avasid GÜ galeriis ühisnäituse "Jääkolek"

Näituse tööd valmisid EKA graafikatöökojas, kus väga erineva taustaga tudengid pidid lisaks oma idee elluviimisele mõtlema ka näituse kui terviku peale.

"Meil on erineva taustaga inimesi – osa on otse gümnaasiumist tulnud, osade jaoks on see teine kõrgharidus, osa on teisest riigist tulnud: kuidas nii kirju seltskonnaga teha midagi ühist ja mis mõjub ka ühiselt?" rääkis üliõpilane Olga Dubrovskaja.

Ühises tööruumis sündis ühisloominguna ka näituse pealkiri "Jääkolek". "Jääkolek viitabki millelegi, mis alles jääb. Umbes, et tõstad hommikul padja pealt näo üles ja su nägu on sinna sisse vajutatud. Võib-olla midagi sellist on jääkolek," selgitas Dubrovskaja.

Tööd käsitlevad mitmekesiseid teemasid: on enesepeegeldust ja identiteediotsinguid, kollektiivse mälu ja kunstniku töö mõtestamist.

"Olen arsti taustaga, töötan siiamaani haiglas ja läksin nüüd kunstiharidust ka saama. See töö on sellest, milline inimene ma oma kahes erinevas rollis olen," lausus Dubrovskaja.

"Mminu töö jääkolek seisneb selles kuidas traditsioonid ja žestid mõjutavad inimeste taju. Mul on selline probleem, et iga kord kui keegi toob mulle lilli, siis tekib selline ebamugav tunne. Ma üritan selles teoses seda väljendada," rääkis üliõpilane Robin August Vöörmann.

"Tegelikult olime nagu sajajalgsed autoroolis," tõdes juhendaja EVe Kask. "Me tahtsime hästi palju, mis puudutas teemasid, tehnikaid, et nad saaksid eluks vajalikke kogemusi."

"Kuna näitusel oli väga väike eelarve, oli see hea õppetund noortele kunstnikele, et väga paljud näituse loomise aspektid peab tegema ise. Koos tegime ka näituse kujunduse ehk ruumikujunduse elemendid, paigutuse, aga ka näituse visuaalse identiteedi," märkis kujundaja Viktor Gurov.

Näitus ARS-i kunstilinnaku GÜ galeriis on avatud mai lõpuni.