Galerii: EKA lõputööde näitus täidab projekteerijate maja kunstiga

Tallinna südalinnas asuvas projekteerijate majas on ka veel viimasel ajal olnud erinevaid rendipindu, kuid TASE avab selle maja enne lammutamist täies hiilguses: kogu hoone A korpus on täidetud ligi 250 tudengi töödega, mis on pillitatud laiali kokku kolmele korrusele, kus teoseid jagub nii trepimademetele, juba lagunevatesse kontoriruumidesse kui ka salajastesse nurgatagustesse.

Kuraator Kaisa Maasiku sõnul polnud projekteerijate majja pääsemine kõige lihtsam. "Läbirääkimine algas tegelikult eelmisel aastal, siis me õrnalt hakkasime kompima, aga alguses läks see vett vedama, nüüd teisel aastal oli parem ajastus, sest täpselt jaanuaris olid välja kolinud kõik üürnikud, maja jäi tühjaks ja aprilli keskpaigast saime siin toimetama hakata," selgitas ta.

Näitusel osalevad arhitektuuri, disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskondade lõpetajad nii bakalaureuse kui magistri tasemel, seega kunstiteoste kõrval on väljas ka uurivamaid projekte. EKA sisearhitektuuri magistrant näiteks üritab ümber mõtestada seda, kuidas me suhtume erivajadustesse. "Püüan tähelepanu pöörata sellele, kuidas inimene tunneb, et tal on erivajadus siis, kui ruum eeldab, mida keha peaks suutma teha, aga ei võimalda seda, seega sisearhitektina pööran tähelepanu sellele, et ruumid loovad erivajadusi."

Võimalus korraldada EKA lõputööde näitust niiviisi, et enamik kunstnikud mahuksid kõik ühe katuse alla, on kunstiakadeemia juba pikka aega oodanud, kuid ega lähitulevikus sarnast võimalust enam ei paista, sest niivõrd mahukat pinda naljalt kuskilt leida ei ole. See muudabki aga tänavuse TASE veel erilisemaks, sest kuigi temaatiliselt on tööd väga varieeruvad, siis vähemalt vormiliselt on tihti võetud ainest ka projekteerijate majast endast.

TASE '25 näitus avatakse 27. mail ja jääb avatuks 19. juunini.