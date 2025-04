Produtsent Kadriann Kibus Cannes'i jõudvast nukufilmist: loodame seal leida õige levitaja

Režissöör Natalia Mirzoyani nukufilm "Lumi saadab meid" jõuab esimese Eesti filmina Cannes'i tudengifilmide võistlusprogrammi La Cinef. Tegijate sõnul on viimased kuud olnud kiired, et film mais toimuvaks festivaliks valmis saada.

Film põhineb autori tehtud intervjuudel ja tegeleb venelaste emigreerumise temaatikaga. Armeenia juurtega režissöör Natalia Mirzoyan sõnas, et nukufilmi vorm võimaldab rääkida keerulistest teemadest. "Animatsioon on luulele väga sarnane. Mõlemad on väga lühikesed ja sa pead vähese ajaga ütlema võimalikult palju," kinnitas ta.

"Lumi saadab meid" on Natalia Mirzoyani esimene nukuanimatsiooni tehnikas film. 2022. aastal tuli ta magistrikraadi omandama Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonda just eesmärgiga tutvuda ka nukufilmi tehnikaga. Varem on Miroyan tegelenud joonisfilmidega ning pälvinud oma tööde eest auhindu ka rahvusvahelistel festivalidel, sel korral keskendub ta aga tekstiilile.

"On mõned filmid, mis on tehtud tekstiilist ja mis inspireerisid mind, aga eriti meeldib mulle tekstiilist tehtud kunst," kinnitas Mirzoyan ja lisas, et kui ta hakkas selle filmiga tegelema, siis avatas, et paljud inimesed teevad tekstiilikunsti, aga kombineerivad seda keeruliste teemadega nagu sõda või repressioonid.

Kuigi "Lumi saadab meid" on valminud Eesti, Armeenia, Belgia ja Prantsusmaa koostöös, siis enamik võtted toimusid Eestis ja suur osa tööst on tehtud just siin. Produtsent Kadriann Kibuse sõnul on mõned festivalikutsed filmile veel tulnud, aga linateose edasine tulevik sõltub paljuski just Cannes'ist. "Seal olemine aitab kindlasti filmi levile kaasa ja me tegelikult loodame, et seal saame selle õige levitaja leida, mõned rauad on juba tules, aga vaatame, kuidas sellega läheb."

Eesti vaatajate ette loodavad tegijad "Lumi saadab meid" tuua tänavu sügisel.