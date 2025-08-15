Festivalil Animist Tallinn saab kodumaise esilinastuse Kaspar Jancise "Koer"

19.-23. augustini toimub Tallinnas rahvusvaheline animafilmide festival Animist Tallinn, mis toob publikuni värske Eesti animatsiooni, rahvusvahelised lühianimatsiooni võistlusprogrammid ja mitmeid eriprogramme, sealhulgas Kaspar Jancise filmide programmi "Krokodill pisaraid ei usu".

Tuntud animarežissööri Kaspar Jancise värskeim lühifilm "Koer" on absurdne ja koomiline lugu iidse Hiina erootilise loo ainetel. See räägib südametemurdjast noormehest, kelle aga ihaldatud daam välja naerab.

Et olukorda parandada, külastab noormees imearsti. "Koer" on esimene osa lühifilmide kogumikust, mille aineseks ongi iidsed pärimuslikud või kirjanduslikud erootilised lood eri kultuuriruumidest, mida räägitakse läbi huumoriprisma, absurdi ja allegooria. Fillmi jutustaja rollis on Ülle Kaljuste, ingliskeelse versiooni teksti esitab briti näitleja Claire Vousden.

Animisti avatseremoonial 19. augustil näidatakse veel Mari Kivi värsket filmi "Ajasööja" (tootja Nukufilm), mis samuti on filmi Eesti esilinastus, ning Natalia Mirzoyani "Lumi saadab meid".

Selle aasta Cannes filmifestivali filmikoolidele pühendatud La Cinef võistlusprogrammis sai "Lumi saadab meid" žürii kolmanda auhinna. Eesti Kunstiakadeemia animaosakonna magistriõpingute lõputööna valminud film on Mirzoyani kui kogenud animarežissööri esimene nukutehnikas valminud film. See dokumentaalse taustaga teekonnafilm räägib vene noortest, kes ei taha ega saa enam elada repressiivses riigis, kus oma meelsust avaldada on võimatu, ja lahkuvad kodumaalt.

Armeenia päritolu, kuid Venemaal elanud Mirzoyan on ka ise selle teekonna oma perega läbi teinud. "Lumi saadab meid" tootjad on Rebel Frame ja armeenia ArtStep-studio, kaastootjad Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond, Black Boat Pictures (Prantsusmaa) ja White Boat Pictures (Belgia). Film võeti üles Kunstiakadeemia animatsiooniosakonnas.

Lisaks leiab Animist Tallinna kavast veel eesti anima programmi "Eesti panoraam" ning erootiliste animafilmide eriprogramm "Lihalik rõõm". Festivali võidufilme näeb 23. augustil.

Kõik Animist Tallinna filmiprogrammid linastuvad kinos Artis.