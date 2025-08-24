X!

Galerii: Animist Tallinna peapreemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid"

23. augustil lõppes neljandat korda toimunud rahvusvaheline animatsioonifestival Animist Tallinn. Festivali peaauhinna, 3000 eurose rahalise preemia võitis Natalia Mirzoyani film "Lumi saadab meid".

Festivali žürii, kuhu kuulusid Lea Vidakovic (Horvaatia), Bryan Parcival (USA) ja Kaspar Jancis (Eesti), selgitasid, et "Lumi saadab meid" on ühtaegu aktuaalne ja oluline. "Tehnika ja lugu on sõna otseses mõttes läbi põimunud. Režissööri monumentaalne pingutus on tuntav igas nõelapistes ning tulemuseks on mõjus, kaasahaarav ja vapustav lugu."

Žürii andis välja ka neli eriauhinda: Evridiki Papaiakovou "Moonid" (Eesti), Ferdinand Ehrhardt "Detlev" (Saksamaa), Martinus Klemet "Yummy" (Eesti) ja Anu-Laura Tuttelberg "Linnud läinud" (Eesti, Leedu). Lisaks otsustas žürii anda välja eri-eri preemia José Pratsi filmile "Adiós" (Suurbritannia).

Animist Tallinna kavas oli 97 filmi, võistlusprogrammis neist 51, linastus 25 Eesti animatsiooni ning Animisti külastas sel aastal üle 1200 inimese. Festivali juht on Mari Kivi ning kunstiline juht Priit Tender.

Toimetaja: Kaspar Viilup

