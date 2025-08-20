X!

Galerii: animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine

Film
Animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine
Vaata galeriid
53 pilti
Film

Kinos Sõprus avati animatsioonifestival Animist Tallinn.

19.-23. augustini toimub Tallinnas rahvusvaheline animafilmide festival Animist Tallinn, mis toob publikuni värske Eesti animatsiooni, rahvusvahelised lühianimatsiooni võistlusprogrammid ja mitmeid eriprogramme, sealhulgas Kaspar Jancise uue lühifilmi "Koer" ja tema filmide programmi "Krokodill pisaraid ei usu".

Kõik Animist Tallinna filmiprogrammid linastuvad kinos Artis.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:19

Galerii: animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine

14:39

Galerii: Heinz Valgu karikatuuride ja šaržide näitus Vabaduse pargis

12:05

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

11:33

Vabaduse päevik #4: Vaba Lava "Tere tulemast, Abdullah!" tekitas vastakaid tundeid

10:44

Maria Kallastu: ma proovin võimalikult vähe muusikat kuulata

09:55

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

19.08

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

19.08

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

19.08

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

19.08

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:44

Maria Kallastu: ma proovin võimalikult vähe muusikat kuulata

09:55

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

14:39

Galerii: Heinz Valgu karikatuuride ja šaržide näitus Vabaduse pargis

19.08

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

19.08

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

19.08

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

12:05

Vanemuise teater alustab 156. hooaega festivaliga

11:33

Vabaduse päevik #4: Vaba Lava "Tere tulemast, Abdullah!" tekitas vastakaid tundeid

19.08

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo