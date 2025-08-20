Galerii: animatsioonifestivali Animist Tallinn avamine

19.-23. augustini toimub Tallinnas rahvusvaheline animafilmide festival Animist Tallinn, mis toob publikuni värske Eesti animatsiooni, rahvusvahelised lühianimatsiooni võistlusprogrammid ja mitmeid eriprogramme, sealhulgas Kaspar Jancise uue lühifilmi "Koer" ja tema filmide programmi "Krokodill pisaraid ei usu".

Kõik Animist Tallinna filmiprogrammid linastuvad kinos Artis.