Tänavu toimub pärast aastast pausi taas animatsioonifestival Animist Tallinn

Festivali võistlusprogrammi saab esitada lühianimatsioone, mis on valminud peale 1. jaanuari 2023. Festivali programm kuulutatakse välja hiljemalt 23. juunil. Festivali peaauhinna lühianimatsiooni preemia on 3000 eurot.

"Meie muutlikus maailmas muutub ka animafilm. Kas tegemist on vormilise või ka sisulise transformatsiooniga? Mitmendas raundis on anima võitlus tehisaruga? Kummal on lootust peale jääda? Animist Tallinn loodab anda huvilisele vastuse," ütles festivali kunstiline juht Priit Tender.



"Öeldakse, et kui ise ei tee, teeb keegi sinu eest. Aga see keegi ei pruugi teha nii nagu sinu jaoks õige. Sellest mõttest lähtub ka Eesti oma animafestival Animist Tallinn ning eks oli ka tagumine aeg, et meie tipptasemel ja rahvusvaheliselt hinnatud lühianimatsioon saaks enda kõrvale sama haardega festivali. Ja sel samal põhjusel peab ka Eesti Filmi Instituut oluliseks selle festivali toetamist," sõnas Eesti Filmi Instituudi animafilmide ekspert Peep Pedmanson.

Animist Tallinn toimub tänavu 19. kuni 23. augustini.