Selgusid Animist Tallinna võidufilmid

Žürii koosseisu kuulusid illustraator, kunstnik, filmitegija ja muusik Dave McKean (Inglismaa) ning animafilmi režissöörid Izabela Plucińska (Saksamaa/Poola) ja Natalia Mirzojan (Armeenia/Eesti).

Parimaks lühianimatsiooniks tunnistati Lea Vidakovici "The Family Portrait" ("Pereportree", tootjamaad Horvaatia, Prantsusmaa, Serbia).

Žürii sõnul on tegemist ühe aega ja kohta sügavalt tunnetava perekonna murenemise looga, mis on jutustatud delikaatsete vihjete, valgusmängu ja muutuvate tekstuuride kaudu.

Žürii eriauhind hind läks Morten Tšinakovi ja Lucija Mrzljaki filmile "Eeva" (Eesti, Horvaatia). Žürii hinnangul on "Eeva" ainulaadne unenäoline jutustus, mis kujutab ehedalt leina ja süü valusat kogemust sügavalt isiklike metafoorsete stseenide ning täpselt ajastatud tumeda huumori kaudu.

Žürii liikme Natalia Mirzojani eripreemia pälvis Yegane Moghaddami "Our Uniform" ("Meie koolivorm", Iraan). "Mulle avaldas muljet erinevate tehnikate ja tekstuuride mänguline segamine, mille abil avab autor tõsist teemat, vältides samas liigset pidulikkust," kommenteeris Mirzojan.

Žürii liikme Izabela Plucińska eripreemia läks Varya Yakovleva filmile "Oneluv" (Venemaa): "Tillukeses korteris aset leidev draama on antud edasi peenetundeliselt. Iga tõmmatud joon teeb haiget, puudutab meid oma tõelisusega. Varya film üllatab vaatajat igas kaadris."

Dave McKean'i eripreemia pälvis João Gonzaleze "Ice Merchants" ("Jääkaupmehed", Portugal, Prantsusmaa, Suurbritannia). Dave McKean: "Mulle väga meeldis see kaunilt joonistatud, elegantselt animeeritud, ülimalt ootamatu ja liigutav väike lugu - see jää sulatab iga südame."

Jutupaunik.ee pani välja eriauhinnad parimatele dialoogi või jutustaja häälega animatsioonidele. Jutupauniku eripreemia läks Yegane Moghaddami filmile "Our Uniform" ("Meie koolivorm", Iraan). Jutupauniku žürii tõi esile filmi personaalset ning samas laia haaret, mille pilkupüüdvalt nutikas lahendus ei jäta kahtlustki, kuidas mõista seda, mis toimub kusagil mujal kellegi teisega.

Jutupauniku peaauhind läks Cheng-Hsu Chungi filmile "The Rubbings of Trajectories" ("Trajektooride hõõrdumine", Taiwan, Saksamaa).

"Võluvalt värvikas ja poeetiline tervik, mida vaatad rohkem kui korra. Imeliselt hea, et tekst ei jooni alla pilti, vaid hüpnotiseerib hääle ja rütmiga. Sõnade tähendus on vaid hoomatav, nii nagu puutepunktid filmis on dünaamilises liikumises, pakkudes nukrat äratundmist, et kaugel- ja kohalolek on korraga võimalikud," selgitati valikut.

Animist Tallinna juht on Mari Kivi ning kunstiline juht Priit Tender. Festivali kavas oli 101 filmi, võistlusprogrammis neist 36, linastusid 9 verivärsket Eesti animatsiooni ning Animist külastas sel aastal kokku 1513 inimest.