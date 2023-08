Tallinna animatsioonifestivali külastab briti illustraator Dave McKean

Dave McKean on kirjutanud ja illustreerinud auhinnatud koomiksiseeria "Cages", kaks "Pictures That Ticki" lühilugude kogumikku, erootilise romaani "Celluloid", graafilised romaanid "Raptor" ja "Black Dog: The Dreams of Paul Nash".

Ta on illustreerinud ja kujundanud üle 80 auhinnatud ja murrangulise raamatu ning graafilise romaani, mille hulgas on "The Magic of Reality" (Richard Dawkins), "Kokkutulek" (Ray Bradbury), "The Fat Duck Cookbook" ja "Historic Heston" (Heston Blumenthal), "What's Welsh for Zen" (John Cale), "Varjak Paw" ja "Phoenix" (SF Said), "The Savage", "Slog's Dad" ja "Mouse Bird Snake Wolf" (David Almond), "Batman: Arkham Asylum" (Grant Morrison), "Öine vahetus" (Stephen King), "Kuritöö ja karistus" (Dostojevski), "Väljasõit rohelisse" (vennad Strugatskid), "Gormenghast" (Mervyn Peake) ja "Mr. Punch", "Signal to Noise","Coraline" ning Newberry ja Carnegie medali võitnud "Kalmisturaamat" (Neil Gaiman).

McKean on lavastanud viis lühifilmi ja kolm mängufilmi: "MirrorMask", "Luna" (Raindance Festivali parim Briti mängufilm ja BIFA auhind) ja "The Gospel of Us", kus mängis Michael Sheen (võitnud kaks Bafta Cymru auhinda). Praegu teeb ta neljandat mängufilmi "Wolf's Child", mis on ta enda näidendi põhjal, mis on valminud koostöös Wildworksi teatrikompaniiga ning mida esitati Norwichi teatrifestivalil ja Trelowarreni mõisas Cornwallis.

McKean on ka Brays asuva kolme Michelini tärniga restorani Fat Duck kunstiline juht ning loonud seinamaalinguid ja pakendeid Hestoni Londoni ja Austraalia restoranidele. Tema teosed on nii era- kui ka avalikes kogudes üle kogu maailma ning ta rõhutab jätkuvalt, et narratiivil on kunstis otsustav koht.

2022. aastal süüvis Dave McKean süvitsi tehisintellekti loodud kujutistesse ja lõi raamatu "Prompt: Conversations with Artificial Intelligence", tegemist on uurimuse ja hoiatusega uue, peaaegu evolutsioonilise muutuse tagajärgede kohta meie kultuuris.

Animist Tallinn toimub 16.-19. augustini.