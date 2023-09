Ilmus Hayao Miyazaki uue filmi treiler

Kõrgelthinnatud filmide "Vaimudest viidud" , "Howli liikuv kindlus" ja "Printsess Mononoke" legendaarse looja Hayao Miyazaki uuel filmil "The Boy and the Heron" (Poiss ja haigur) ilmus esimene treiler.

Kuigi Miyazaki uus ja suure tõenäosusega ka viimane film esilinastus Jaapanis juba suve keskel, siis lääne publikut on hoitud senimaani küllaltki suures teadmatuses. Film ongi silmapaistnud enda olematu turunduskampaania poolest ja seni on levinud vaid mõned üksikud kaadrikud filmist. Vastilmunud treiler kergitab aga veidi saladusloori ja annab laiemale maailmale esimese tõelise sissevaate Studio Ghibli järgmisele suurele linateosele, mis selle aastanumbri sees ka väljaspool Jaapanit linastub.

Film räägib Teise maailmasõja aegses Jaapanis elavast 12-aastasest poisist Mahitost, kes rändab traagilise sündmuse ajel elavate ja surnute poolt jagatud maailma, kus surm saab lõpu ja elu uue alguse. Tegu on pool-autobiograafilise fantaasiafilmiga, mis keskendub elule ja surmale, loomisele ja sõprusele.

"The Boy and the Heron" on Miyazaki esimene filmi viimase 10 aasta jooksul. Eelmiseks filmiks oli 2013. aastal linastunud "Tuul tõuseb".

Filmile on muusika kirjutanud taaskord Joe Hisaishi, kes on muusika loonud ka paljudele teistele Miyazaki filmidele.