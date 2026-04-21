Mari Kivi "Ajasööja" pälvis Itaalia filmifestivalil eripreemia

Žürii sõnul iseloomustab "Ajasööjat" rikkalik ja käegakatsutav materiaalsus. "Pehmed, painduvad nukud ja käsitsi valmistatud keskkonnad on pidevas muutumises, venivad ja varisevad kokku, nii et filmi füüsiline olemus muutub selle peamiseks väljendusvahendiks," selgitasid nad.

Mari Kivi "Ajasööja" räägib vanast naisest, kes avastab end pärast plahvatust keldrikorruse kingsepatöökojast. Ta alustab teekonda läbi korrustelabürindi, viibides korraga nii olevikus kui ka tolmukihtide alla mattunud minevikus. Rännakul tagasi lapsepõlve kohtub ta iseenda minevikukujudega ja läbib oma mälestustesse talletunud ruume.

Stop e-Motion Days on rahvusvaheline filmifestival, mis on tervenisti pühendatud nukuanimatsioonile. Festivali ajal toimuvad filmide linastused, vestlused, workshop'id ning retrospektiivid. Stop e-Motion Days toimus Veneetsias 15. kuni 19. aprillini.

"Ajasööja" võistles rahvusvaheliste lühianimafilmide kategoorias, kus oli kokku 33 filmi. Veneetsias pälvis "Ajasööja" ka oma esimese auhinna. Eelnevalt on "Ajasööja" osalenud juba 23 festivalil ning on sel aastal nomineeritud ka EFTA-le.