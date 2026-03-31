Janek Murd avaldas Mari Kivi lühianimatsioonile "Ajasööja" kirjutatud muusika

Janek Murd avaldas digitaalselt ja ka kümnetollisel vinüülil muusika, mis on kirjutatud mullu Animist Tallinn festivalil esilinastunud Mari Kivi lühianimatsioonile "Ajasööja".

"Filmi valmimise järel tekkis tunne, et need teemad toimivad ka filmist eraldi – justkui ühe väikese kammerkontserdina. Nii võib tekkida filmi kõrvale veel üks iseseisev maailm, täpselt selline, nagu see iga kuulaja peas erinevalt kujuneb. Tundus loomulik, et see muusika peaks eksisteerima ka füüsilisel kujul. Vinüülplaat, nagu nukufilmgi, on loodud füüsilisest, käega katsutavast materjalist," kirjutas Janek Murd sotsiaalmeedias ja rõhutas, et on kümnetollist vinüüli pidanud ka eriliseks formaadiks, mis on kompaktne, intiimne ja tema jaoks kõige ilusam formaat.

Albumi, kuhu on koondatud 16 lühianimatsiooni jaoks valminud pala, tiraaž on 100 eksemplari kolmes eri värvitoonis: must, kuldne ooker ja oranž. Muusika kirjutas ja produtseeris Janek Murd, master'i tegi Peeter Salmela.

Filmi "Ajasööja" peategelane, vana naine avastab end pärast plahvatust keldrikorruse kingsepatöökojast. Ta alustab teekonda läbi korrustelabürindi, viibides korraga nii olevikus kui ka tolmukihtide alla mattunud minevikus. Rännakul tagasi lapsepõlve kohtub ta iseenda minevikukujudega ja läbib oma mälestustesse talletunud ruume.

Värskelt ka EFTA-del parima animafilmi nominatsiooni pälvinud "Ajasööja" valmis Nukufilmis, produtsendid on Kerdi Oengo ja Märt Kivi. Kodumaiste festivalide kõrval on lühianimatsioon jõudnud ka rahvusvahelise publiku ette muuhulgas nii Kanadas, Itaalias, Norras ja Kreekas.