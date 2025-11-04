PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhinna laureaat on Leedu näitleja Juozas Budraitis. Äsja 85. sünnipäeva tähistanud näitleja on mänginud rohkem kui 120 filmis ja telesarjas.

"Kui raudne eesiie poleks takistanud, võinuks ta karjääri teha ka väljaspool idabloki riike – ta sümboliseerib kõiki neid suurepäraseid näitlejaid, kelle tiibu kärpisid kunstlikud barjäärid, mis eraldasid maailma," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

Tema tuntumad filmid on Vytautas Žalakevičiuse "Keegi ei tahtnud surra" ja "See magus sõna vabadus", Algirdas Dausa ja Almantas Grikevičiuse "Tunded", Nikolai Gubenko "Haavatud linnud" ja Almantas Grikevičiuse "Talude tühjenemise aegu". 2020. aastal sai teda näha üle maailma kümneid miljoneid vaatajaid kogunud Netflixi sarja "Lipugambiit" viimase osa lõpukaadrites.

Oma rohkem kui pool sajandit väldanud karjääri jooksul on Budraitis mänginud ka kahes Eesti filmis, Veljo Käsperi "Tütarlapses mustas" ja Olav Neulandi "Näkimadalates", samuti telelavastuses "Cécile on surnud". Ta puutus kokku paljude eesti näitlejatega – tema suur sõber oli Lembit Ulfsak, kellega koos on ta mänginud filmides "Legend Ulenspiegelist" ja "Inspektor Gull".

"Ime, et ma veel kellelgi meeles olen," ütles laureaat ise pärast PÖFF-i tunnustusest teadasaamist.

Filmides mängib Budraitis siiamaani: PÖFF-il saab teda näha eriprogrammi "Juozas Budraitis – Baltikumi James Dean" kavva kuuluvates töödes "Liiv su juustes" (rež Mantas Verbiejus) ja "Vana mehe rännakud" (rež Nerijus Milerius).

Elutööauhinna saab laureaat kätte PÖFF-i avatseremoonial, mis toimub 7. novembril kell 19 Alexela kontserdimajas.