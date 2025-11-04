X!

PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

Film
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhinna laureaat on Leedu näitleja Juozas Budraitis. Äsja 85. sünnipäeva tähistanud näitleja on mänginud rohkem kui 120 filmis ja telesarjas.

"Kui raudne eesiie poleks takistanud, võinuks ta karjääri teha ka väljaspool idabloki riike – ta sümboliseerib kõiki neid suurepäraseid näitlejaid, kelle tiibu kärpisid kunstlikud barjäärid, mis eraldasid maailma," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

Tema tuntumad filmid on Vytautas Žalakevičiuse "Keegi ei tahtnud surra" ja "See magus sõna vabadus", Algirdas Dausa ja Almantas Grikevičiuse "Tunded", Nikolai Gubenko "Haavatud linnud" ja Almantas Grikevičiuse "Talude tühjenemise aegu". 2020. aastal sai teda näha üle maailma kümneid miljoneid vaatajaid kogunud Netflixi sarja "Lipugambiit" viimase osa lõpukaadrites.

Oma rohkem kui pool sajandit väldanud karjääri jooksul on Budraitis mänginud ka kahes Eesti filmis, Veljo Käsperi "Tütarlapses mustas" ja Olav Neulandi "Näkimadalates", samuti telelavastuses "Cécile on surnud". Ta puutus kokku paljude eesti näitlejatega – tema suur sõber oli Lembit Ulfsak, kellega koos on ta mänginud filmides "Legend Ulenspiegelist" ja "Inspektor Gull".

"Ime, et ma veel kellelgi meeles olen," ütles laureaat ise pärast PÖFF-i tunnustusest teadasaamist.

Filmides mängib Budraitis siiamaani: PÖFF-il saab teda näha eriprogrammi "Juozas Budraitis – Baltikumi James Dean" kavva kuuluvates töödes "Liiv su juustes" (rež Mantas Verbiejus) ja "Vana mehe rännakud" (rež Nerijus Milerius).

Elutööauhinna saab laureaat kätte PÖFF-i avatseremoonial, mis toimub 7. novembril kell 19 Alexela kontserdimajas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:44

PÖFF-i elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

10:01

Martti Kalda tõlkis eesti keelde neli Vana-India varakeskaegset näitemängu

09:29

Cottbusi filmifestivali fookuses on sel aastal Eesti film

09:23

Arvustus. Graatsiline rohmakus

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

09:15

Kanuti Gildi Saalis saab näha Martjanova, Orro ja Maripuu lühilavastusi

09:11

Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

03.11

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

03.11

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

03.11

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

03.11

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

03.11

Minu elu muutnud raamat | Anu Kella mõtisklus raamatutest ja lugemisest

09:19

Rahvusraamatukogu avakogu on asenduspinnalt Tõnismäele ümber kolitud

03.11

Konrad Mägi sihtasutuse preemia pälvis dramaturg Priit Põldma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo