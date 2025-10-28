X!

PÖFF-i Balti mängufilmide võistlusprogrammis esilinastub Soome-Eesti ühistöö "Teraapia"

"Teraapia" Autor/allikas: Kaader filmist
PÖFF-il on tänavu esmakordselt Balti mängufilmide ja dokumentaalide võistlusprogrammid eraldi, värskelt välja kuulutatud mängufilmide kavas on 11 filmi, millest kolme puhul on tegu maailma- ja kolme puhul rahvusvahelise esilinastusega.

Esimest korda maailmas jõuavad ekraanile lätlanna Alise Zariņa "Jalajäljed", leeduka Ignas Jonynase "Sein on ees" ja soomlase Paavo Westerbergi "Teraapia".

"Teraapia" on peamiselt Kolga mõisas ja selle ümbruses filmitud draamakomöödia kaasprodutsendiks on Evelin Penttilä ja kunstnikuks Kristiina Lõuk, peaosades Soome staarid eesotsas Pihla Viitala, Tommi Korpela ja Alma Pöystiga, kõrvalosades näeb ka Eesti näitlejaid Ester Kuntust Andres Lepikuni.

Esimest korda väljaspool kodumaad saab näha Leedu režissööri Romas Zabarauskase filmi "Aktivist". Selles Leedu kinodes alla 16-aastastele keelatud melodramaatilises põnevusdraamas kehastub noor mees neonatsiks ja infiltreerub vastavasse grupeeringusse, et leida oma LGBTQ+-aktivistist poisssõbra tapja. Rahvusvaheline esilinastus on ka lätlase Oskars Rupenheitsi kriminaaldraamal "Tumesinine evangeelium", milles 1990ndate Riias tegutsev noor idealistlik politseinik jõuab arusaamisele, et kuritegevuse ohjamiseks tuleb rikkuda reegleid.

Teistel festivalidel on juba tuntust kogunud Leedu režissööri Vytautas Katkuse "Külaline" – äsja võitis see peaauhinna Riia filmifestivalil, millele eelnes parima režissööri tiitel maineka Karlovy Vary filmifestivali põhivõistlusprogrammis. Locarno ja Busani festivalil on näidatud Zhannat Alshanova filmi "Võitjat tunneb kaugelt" – selles ühineb andekas ujuja Mila koondisega, kus katsetatakse treener Vladi juhtimisel vägagi ekstreemseid treeningmeetodeid.

Eesti filmikunsti esindavad võistlusprogrammis Tõnis Pilli "Fränk" ja Rain Rannu "Uus raha".

Väljaspool võistlust on kavas Sergei Loznitsa "Kaks prokuröri", mis esilinastus Cannes´i festivalil ja mille tegevus leiab aset 1937. aastal, kui tõde ja õiglust taga ajav noor prokurör satub stalinliku totalitaarse süsteemi hammasrataste vahele.

Võistlusprogramm

  • "Aktivist" (Leedu), rež Romas Zabarauskas
  • "Fränk" (Eesti), rež Tõnis Pill
  • "Jalajäljed" (Läti), rež Alise Zariņa
  • "Külaline" (Leedu-Norra-Rootsi), rež Vytautas Katkus
  • "Näljastreik hommikusöögiks" (Leedu-Tšehhi-Läti), rež Karolis Kaupinis
  • "Remont" (Leedu-Läti-Belgia), rež Gabrielė Urbonaitė
  • "Sein on ees" (Leedu), rež Ignas Jonynas
  • "Teraapia" (Soome-Eesti), rež Paavo Westerberg
  • "Tumesinine evangeelium" (Läti) , rež Oskars Rupenheits
  • "Uus raha" (Eesti), rež Rain Rannu
  • "Võitjat tunneb kaugelt" (Prantsusmaa-Kasahstan-Holland-Leedu-Rootsi), rež Zhannat Alshanova

Väljaspool võistlust

  • "Kaks prokuröri" (Prantsusmaa-Saksamaa-Holland-Läti-Rumeenia-Leedu-Ukraina), rež Sergei Loznitsa

Välja selgitatakse parim film, parim režissöör ja parim kaastootmisfilm. Žüriisse kuuluvad Türgi režissöör Gözde Kural, Hispaania produtsent Montse Triola ja Gruusia režissöör Alexandre Goberidze.

Toimetaja: Kaspar Viilup

