PÖFF-il toimub Eeva Mägi uue mängufilmi "Mo Papa" maailmaesilinastus

Eeva Mägi sõnul pole "Mo Papa" kirjutatud, vaid seda on tuntud, hingatud ja elatud! "See sündis reaalsete häälte kajadest, lugude fragmentidest, mida sosistati psühhiaatriakliiniku koridorides – kohas, kus ma kunagi töötasin. Seal nägin, kuidas elu jätab mõnedele lastele päranduseks vaikuse, stsenaariumi, mida nad pole ise kunagi valinud – hülgamise, suletud uksed ja haavad, mis ei näi kunagi paranevat. See film on pühendatud neile," ütles ta.

Kokku jõuab selles programmis vaatajate ette 10 värsket linateost. Eesti publikule on enim tuntud veel iraanlane Homayoun Ghanizadeh, kes on lavastanud ka Eesti teatris ja kelle debüütfilm "Karvased lood" esilinastus PÖFFil 2019. aastal. Samal aastal sai PÖFFilt tuule tiibadesse ka leeduka Jurgis Matulevičiuse film "Iisak", mis kandideeris hiljem Euroopa filmiakadeemia aasta avastuse auhinnale ja esindas Leedut mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias.

Tänasest on avalik ka PÖFFi teine võistlusprogramm "Põhjusega mässajad", milles jõuab vaatajate ette üheksa filmi. "Kinnitage turvavööd ja varuge julgust," ütles programmi kuraator Javier Garcia Puerto.

Jamie Adamsi filmis "Lase päike särama", mis jõuab ekraanile väljaspool võistlust, mängib peaosa "X-meestest", "Šotimaa viimasest kuningast", "Lepitusest" ja paljudest teistest filmidest tuttav James McAvoy. Austusavaldusena tänavusele fookusmaale Katalooniale jõuavad ekraanile Pere Portabella ja Ventura Ponsi klassikalised linateosed "Umbracle" ja "Ocaña, katkendlik portree".

Traditsiooniliselt on kavas ka lühifilmide programm "Lühikesed mässajad", mis sünnib koostöös alafestivaliga PÖFF Shorts.

Võistlusprogramm "Kriitikute valikud"

"13. raund" (Tuneesia-Küpros-Katar-Saudi Araabia), rež Mohamed Ali Nahdi

"Hiina meri" (Leedu-Taiwan-Poola-Tšehhi), rež Jurgis Matulevičius

"Leekiv maja" (Taiwan), rež Yin-Chuan Tsai

"Mo Papa" (Eesti), rež Eeva Mägi

"Nino paradiisis" (Belgia-Prantsusmaa), rež Laurent Micheli

"Nähtamatud" (Kanada), rež Junna Chif

"Oh, mis rõõm" (Iraan-USA-Prantsusmaa-Kanada), rež Homayoun Ghanizadeh

"Suvelugu" (Argentina), rež Matías Szulanski

"Tänavauitajad" (Argentina-Peruu), rež Juan Martin Hsu

"Vaikiv neitsi" (Mehhiko), rež Xavi Sala

Võistlusprogramm "Põhjusega mässajad"

"Hull lehm" (Prantsusmaa-Šveits), rež-d Hugo Diego Garcia ja Lorenzo Bentivoglio

"Hädaväljapääs" (Hispaania), rež Lluís Miñarro

"Kivi, paber, käärid" (Rumeenia-Türgi), rež Adrian Sitaru

"Leleka – tagasi koju" (Kanada-Prantsusmaa-Hispaania-Ukraina-USA), rež Harald Hutter

"Lihalett" (Hispaania), rež Joan Porcel

"Lo-fi" (Türgi), rež Alican Durbaş

"Miemie näeb vaime" (Jaapan), rež Katsutoshi Furuya

"Parunessid" (Belgia-Luksemburg-Prantsusmaa), rež-d Nabil Ben Yadir ja Mokhtaria Badaoui

"Suurushullud" (Kreeka-Küpros-Kolumbia), rež Spiros Stathoulopoulos

Võistlusprogramm "Põhjusega mässajad" – väljaspool võistlust

"Lase päike särama" (Suurbritannia), rež Jamie Adams

Võistlusprogramm "Põhjusega mässajad" – Kataloonia eri

"Umbracle" (1972), rež Pere Portabella

"Ocaña, katkendlik portree" (1978), rež Ventura Pons

Lühifilmide võistlusprogramm "Lühikesed mässajad"

"Eelmäng" (Ukraina), rež Alina Panasenko

"Kaadrisse tabatud" (Hiina), rež Shaobo Chen

"Kaalul on kogu maailm" (Austria), rež-d Susanna Flock, Adrian Jonas Haim ja Jona Kleinlein

"Klubi. Siseruum. Öö" (Prantsusmaa), rež Olivier Heitz

"Kus päike öösiti magab?" (Läti), rež Ildze Felsberga

"Leib võtab jalad alla" (Kanada), rež Alex Boya

"Ma nägin kiiluvees jumala nägu" (Suurbritannia), rež Mark Jenkin

"Me ei lahku siit" (Rootsi), rež Lukas Moodysson

"Palgapäev" (Soome), rež Päivi Hirsiaho

"Roheline hall must pruun" (Hiina-Prantsusmaa-Lõuna-Korea), rež Yuyan Wang

"Sünteetiline ajastu" (Kreeka), rež Dimitris Armenakis

"Tänan, et kohtusime!" (Suurbritannia), rež Richard Hunter

"Vaimude tund" (Soome), rež Eero Tammi

"Valvur" (Kambodža-Norra-USA), rež Jake Wachtel

"Kriitikute valikute" võistlusprogrammi parimad filmid selgitavad välja Bhutani režissöör Dechen Roder, Saksa filmiajakirjanik Thomas Schultze ja Prantsuse produtsent Jean-Baptiste Babin. "Põhjusega mässajate" žüriisse kuuluvad Iraani režissöör Ali Asgari, Briti filmikriitik ja kuraator Rogan Graham ja Hispaania produtsent Alicia Reginato.