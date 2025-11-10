X!

Eeva Mägi "Mo Papa" jõudis Torino filmifestivali põhivõistlusprogrammi

"Mo papa" Autor/allikas: Kaader filmist
Režissöör Eeva Mägi mängufilm "Mo Papa" valiti 5500 filmi seast Torino filmifestivali põhivõistlusprogrammi.

Torino filmifestivali põhivõistlusprogrammis osaleb 16 filmi ja kokku näidatakse 120 filmi, mille hulgas nii mängu-, dokumentaal kui lühifilme. Valik tehti enam kui 5500 esitatud filmi hulgast.

"Mul on väga hea meel, et pärast maailmaesilinastust PÖFF-i kriitikute valiku programmis toimub "Mo Papa" rahvusvaheline esilinastus just Torino filmi festivalil, mis torkab silma filmidega, millel on julge ja tugev kunstiline lähenemine ning mis ei karda eristuda. "Mo Papa" valimine nii tunnustatud festivali põhiprogrammi on hea näide sellest, et film ei pea olema suure eelarvega ja aastaid planeeritud. Parima korra saab luua seal, kus on ürgkaos, tohuvabohu. Tuleb usaldada loomingut," ütleb režissöör Eeva Mägi.

"Mo Papa" keskmes on 28-aastane Eugen (Jarmo Reha), kes vabaneb pärast kümmet aastat vanglast. Ta kandis karistust oma noorema venna surma eest – traagiline õnnetus, mis sai alguse tema enda lahendamata valust, kui vanemad ta hülgasid. Nüüd on tal alles vaid isa Helmar (Rednar Annus) ja lastekoduaegsed sõbrad Stina (Ester Kuntu) ja Riko (Paul Abiline). Eugen proovib isaga kontakti otsida, kuid minevik ei lase lahti. Film räägib nähtamatust jõust, mis hoiab valu põlvest põlve ja ei tee vahet enesevihkamisel ning armastusel.

Filmi režissöör ja stsenarist on Eeva Mägi, produtsendid Sten-Johan Lill ja Eeva Mägi, operaator Sten-Johan Lill, monteerija Jette-Krõõt Keedus, helirežissöör ja helilooja Tanel Kadalipp, kunstnik Allan Appelberg, kostüümikunstnik Ulvi Tiit, grimmikunstnik Liisi Põllumaa. Filmis mängivad Jarmo Reha, Ester Kuntu, Rednar Annus ja Paul Abiline.

Toimetaja: Karmen Rebane

