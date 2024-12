Tiina Lokk: festivalide programmidirektorid ei ole idioodid

Pimedate Ööde filmifestival meelitas tänavu kinodesse üle 93 000 inimese. PÖFF-i juht Tiina Lokk tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et nii suurt publikuhuvi ei osanud korraldajad loota. "Nii palju oli välja müüdud saale, rekordarv, kõvasti üle saja."

Loki sõnul on PÖFF leidnud oma näo ning Eestisse ei ole vaja suuri staare kohale lennutada. "Euroopas on lõppude lõpuks kolm festivali, kuhu staarid tulevad: Veneetsia, Cannes ja Berliin. Mulle tundub, et sellest sellisel kujul täiesti piisab."

Keset filmifestivali hakati nii Eestist kui ka välismaalt korraldajaid survestama, et festivali kavast võetaks maha põhivõistlusprogrammi kuulunud Boris Gutsi film "Kurdid armastajad", mis räägib Vene poisi ja Ukraina tüdruku armusuhtest. Kuigi režissöör heidab sõja hukka, heitsid Ukraina filmitegijad ette, et film inimlikustab Venemaad ning mõjub pehme propagandavahendina.

"Ma pean tunnistama, et see võttis minult ikkagi märkimisväärse energia, et selle kõigega tegeleda," vaatas Lokk toimunule tagasi. "See ei olnud esimene kord, aga seekord lendas see taevasse nii, et keegi ei oodanud seda, sest see film on kõike muud kui Vene propaganda."

Lokk usub, et tekkinud skandaal oli tahtlikult tekitatud. "Teisel või kolmandal päeval sain aru, et ma olen mingi operatsiooni keskele sattunud. Tuleb küsida, kellele on mingid asjad kasulikud. Kellel on kasulik tekitada ukrainlaste ümber negatiivne propagandalaine? Kui on suured festivalid, mis on loobunud vene filmide näitamisest, nagu meie, Veneetsia, Toronto või Cannes, siis miks tahetakse neid festivali tuua skandaalide keskele? Festivalide direktorid, programmidirektorid ei ole üldiselt idioodid. Nad teavad üldiselt täitsa hästi, miks nad ühe või teise filmi võtavad ja mis on asja funktsioon."

Lokk tõdes, et filmi ja festivali ümber tekkinud kära oli väga ebameeldiv. "See on vastik. Kujutage ette, mis siis saab, kui kõik need riigid, kes omavahel sõdivad, hakkaksid festivale survestama, mida nad võivad või ei või näidata. Festival ja festivali platvorm ongi selleks, et seal oleksid erinevad hääled kosta, erinevad maailmavaated, erinevad tõed. Need on omavahelised dialoogid nendele, kes rohkem filme vaatavad. Need on dialoog vaatajaga, dialoog pressiga. Selleks festivalid ongi," rääkis ta.

"Ma olen täiesti kindel, et kui ei oleks skandaali olnud, oleks selle filmi ümber olnud väga huvitav ja konstruktiivne arutelu. Seda näidati osadele ukrainlastele täpselt samamoodi. See on jumala normaalne sõjavastane film. Ukraina võidu nimel tehtud," lisas Lokk.

Filmi puudutav skandaal jõudis isegi Ukraina rindeni. "Meil oli Ukrainast kutsutud rinderežissöör, kes tegi oma filmi "Hiirelõks". Siis öeldi, et ära mine, sa ei tohi, aga teised ütlesid, et see ongi väga õige, et ta läheb, see ongi dialoog ja sellel filmil ei ole mitte midagi viga," rääkis ta.