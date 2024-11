Ukraina filmitegijad paluvad PÖFF-i kavast eemaldada Vene päritolu režissööri filmi

"Kurdid armastajad" räägib loo Ukraina tüdrukust ja Vene poisist, kes kohtuvad Istanbulis. Nad on mõlemad kurdid ning neil napib raha võõras linnas elamiseks, kaks noort armunut veedavad sellele vaatamata koos aega, pidutsevad muretult ja otsivad intiimset lähedust. Ukraina filmitegijate hinnangul jätab aga filmi keskmes olev suhe vale mulje, arvestades, kuidas on Vene sõdurid käitunud sõja ajal Ukraina naistega.

Lisaks põhivõistlusprogrammile kuulus "Kurdid armastajad" ka PÖFF-i erivalikusse "Seistes koos Ukrainaga", mis on aga Ukraina riikliku kinokomitee arvates samuti ebapädev, kuna Vene režissööri Boris Gutsi käsitlus võib tekitada võimaluse Vene agressiooni kaitsmiseks. "Arvestades Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja suure osa Ukraina rahva kannatusi, on äärmiselt oluline tagada, et kultuuriplatvormid ei muutuks tööriistadeks, mis hägustavad ukrainlaste reaalsuse mõistmise piire," kirjutas komitee sotsiaalmeedias.

Pärast Ukraina filmitegijate pöördumist eemaldas festival filmi erivalikust, kuid põhivõistlusprogrammi jääb "Kurdid armastajad" hetkel ikkagi alles ja jõuab festivali ajal publiku ette. "Film linastub PÖFF-il seetõttu, et me ei valinud seda juhuslikult välja, vaid see on programmis seetõttu, et ta on kunstiliselt ja sisuliselt väga kihvt ning annab võimaluse rääkida nendel teemadel, mis on praegu kuumad," sõnas PÖFF-i direktor Tiina Lokk ERR-ile ja ütles, et kui nad alluksid sellele, et pidevalt keelatakse mõni film ära, siis nad kaotaksid immuunsuse propagandale.

PÖFF-il toimub "Kurtide armastajate" maailma esilinastus ning Loki sõnul keegi veel filmi näinud pole, ometi on läinud aga tema arvates käima tohutu laimukampaania. "Seda filmi ründavad väga ägedasti Vene opositsionäärid, valgevenelased ja ukrainlased, kelle vaatepunktid on mõistagi väga erinevad ning ka seda filmi on võimalik väga erinevalt tõlgendada, milles peitubki selle võlu," rõhutas ta.

Festival saatis välja ka avaliku pöördumise, mille nad rõhutasid, et "Kurdid armastajad" ei ole vene film. "Selle autor Boris Guts lahkus Venemaalt pärast täiemahulise sõja puhkemist ja on elanud pagulasena erinevates Euroopa riikides, hetkel Serbias. Ta on võtnud korduvalt sõna Venemaa alustatud sõja ja Putini režiimi vastu. Gutsi eelmine film "Minsk" põhineb traagilistel sündmustel, mis leidsid pärast 2020. aasta presidendivalimisi aset Valgevenes – see on üles võetud Eestis ja seda on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital," selgitasid nad ja kinnitasid, et ka värske film on täiesti sõltumatu. "See on tehtud oma raha eest minimaalse eelarvega ja filmitud Istanbulis rahvusvahelise võttegrupi poolt," kirjutas PÖFF pöördumises.

"Kurdid armastajad" esilinastub PÖFF-il pühapäeval, 17.11 algusega kell 20.30, kus on suure tõenäosuse kohal ka režissöör Boris Guts.