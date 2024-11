Tunnustatud Läti režissööri uus film maailmaesilinastub PÖFF-il

Tunnustatud režissööri uues filmis kohtuvad klassikaline muusika ja kahtlane metsaäri, osutades glamuurse pealispinna taha peituvatele pettustele.

Filmiajakirjanik Kaspar Viilup kinnitas, et "Suursugused" on hea näide Balti filmist, mis on just viimastel aastatel muutunud üha tugevamaks nii dramaturgialt kui ka teemadelt.

"Me näeme Eesti filmis ka seda, näiteks filmis "Emalõvi", mis julges rääkida kaasaegsetest teemadest, võttes kõrvuti ülikaasaegse linnaruumi, pannes sinna kõrvale veidi tumedama ja kahtlase teise poole, seda me näeme ka filmi "Suursugused" puhul, ja ka edukate Leedu filmide puhul, et me julgeme otsa vaadata enda reaalsusele, isegi kui see ei ole väga ilus, nende teemadega tegeleda, sinna sisse puurida, julgeme näidata ja selle pealt ka mingeid järeldusi teha ning kuidagi tugevamaks saada," ütles filmiajakirjanik Kaspar Viilup.