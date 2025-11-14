X!

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Peagi jõuab kinodesse Eestis filmitud Hollywoodi märul "Sisu. Teekond kättemaksuni", mille režissöör on Soome lavastaja Jalmari Helander. Põhjanaabrite juures kultusfilmiks saanud "Sisu" järg võeti pea täielikult üles Ida-Viru-, Harju-, Rapla- ja Läänemaal.

Filmi ühes keskses rollis astub üles "Avatarist" tuntud Stephen Lang, kõrvalosades näeb aga Eesti näitlejaid Pääru Oja, Erki Lauri, Veiko Porkaneni, Kaspar Velbergi ja teisi.

Kui avafilmis seisis peategelane Aatami silmitsi Saksa sõduritega, siis sel korral on tema vastas punaarmee. Produtsent Ivo Felt selgitas, et kuna esimesel filmil läks ka rahvusvaheliselt nii hästi, on järg mingis mõttes klassikaline Hollywoodi stuudiofilm ning suurem osa rahastusest tuli just sealt.

"Kui me võrdleme "Tenetiga", siis skaala pole võib-olla väga erinev, aga kui me "Tenetit" tegime, siis see oli meie jaoks esimene kord. Me lasime end väga palju väljastpoolt tulnud kogenud inimestel juhtida, sest meil polnud seda kogemust, aga seekord oli usaldus meie vastu nii täielik, et meie tegevprodutsendi Johanna peal oli kogu selle asja juhtimine täiesti algusest lõpuni. Me ei näinud siin väga välismaiseid produtsente liikumas, keda me vahel näeme, selles mõttes oli see erakordne," ütles produtsent Ivo Felt.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

