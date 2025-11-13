PÖFF-i raames külastab Eestit Hispaania näitleja Maribel Verdú

Pimedate Ööde filmifestivali külastab sel aastal ka näitleja Hispaania näitleja Maribel Verdú. 15. novembril toimub temaga ka avalik kohtumine, kus ta räägib Eesti publikule oma karjäärist.

Maribel Verdú on mänginud rohkem kui sajas filmis ja telesarjas. Tema töödest on tuntumad "Paani labürint", "Lumivalgeke", "Ja sinu ema ka" ja "Belle époque", aga ta on kaasa teinud ka Hollywoodi löökfilmis "Välk". Hispaania filmiakadeemia nimetanud Verdú kaks korda parimaks naisnäitlejaks ja korra on seda teinud Mehhiko filmiakadeemia.

Pimedate Ööde filmifestivalil esitleb ta oma verivärsket õudusfilmi "Sinu jalge all", kus ta kehastab ema, kes kolib koos kahe varateismelisest lapsega uhkesse korterisse, mille elutoa seina seest kostab veidraid kaebeid.

Oma viimasest osatäitmisest, aga ka karjäärist räägib Maribel Verdú kõigile avatud pressikonverentsil, mis toimub laupäeval, 15. novembril kell 13 Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Sirius. Teda ja režissöör Cristian Bernardi küsitleb PÖFF-i programmikoostaja Javier Garcia Puerto.

Lisaks Maribel Verdúle jõuavad lähipäevil PÖFF-ile Michael Hanekese filmis "Valge pael" mänginud Maria Dragus, mitmel korral Euroopa parima naisnäitleja auhinnale kandideerinud Trine Dyrholm, Guy Ritchie filmis "Tugev seljatagune" kaasa teinud Dar Salim ja filmiga "Elling" Oscarile kandideerinud Norra režissöör Petter Næss.