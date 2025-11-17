"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

18. novembril jõuab PÖFF-il siinsete vaatajate ette Eestis üles võetud action-film "Sisu: teekond kättemaksuni", mille režissöör on Jalmari Helander. ERR-ile antud intervjuus ütles peaosatäitja Jorma Tommila, et ta ei osanud esimese filmi ajal aimata, kuivõrd suur rahvusvaheline edu seda projekti saata võib.

Oled viimase mõnekümne aasta jooksul mänginud palju nii filmides kui ka sarjades, aga ma usun, et "Sisu" muutis su karjääri päris palju. On mul õigus?

Jah, see muutis mu elu, aga oma esimese teletöö sain juba 1983. aastal ning enne seda tegelesin teatriga, seega olen näidelnud üle 42 aasta.

Kuidas sa said endale "Sisu" peaosa? Kas sa pidid käima casting'ul või sind kutsuti filmi?

Režissöör Jalmari Helander soovis sellesse rolli just mind.

Milline oli sinu ettevalmistus selleks rolliks? Kas pidid enne kõvasti jõusaalis käima?

Ma olen vormis tänu sellele, et mu elu Soomes on väga füüsiline. Sõidan igale poole jalgrattaga, käin jooksmas ning teen pidevalt kätekõverdusi ning lõuatõmbeid. Kolm kuud enne võtteid tegin aga veel lisaks palju jõutrenni ja käisin ujumas.

Kas sa oskasid võtete ajal aimata, et "Sisust" saab selline rahvusvaheline hitt?

Üldse mitte, see oli üllatus.

Kas sa oled esimese filmiga ka maailmas ringi rännanud? On sul nüüd palju fänne?

Mul on Soomes palju tööd, seega ma ei ole väga palju reisida saanud, aga ma olen kõigile "Sisu" fännidele väga tänulik.

Mulle ei meeldi väga reisida, minu jaoks on kõige olulisem perega aega veeta ja tegeleda hobidega, mis on mulle olulised, nende hulgas näiteks kalapüük ja fotograafia.

Üks asi on rahvusvaheline publik, aga kuidas soomlastele "Sisu" peale läks? Kas see oli ka seal väga suur hitt?

Ma usun, et Soome publik on uhke, et meie filmil läheb rahvusvaheliselt nii hästi, kuna oleme tegelikult ikkagi väike riik.

Kas juba esimese filmi valmimise ajal oli juttu, et tulemas on ka järg? Või need plaanid tulid hiljem?

Järjest hakati rääkima ikkagi palju hiljem.

Mis on sinu enda jaoks esimese ja teise filmi põhiline erinevus?

Minu arvates on teise filmi lugu palju isiklikum ja südamlikum, kuna peategelase Aatami tausta avatakse rohkem.

Esimene film valmis juba rahvusvahelise koostööna, aga teine osa on selles plaanis veel suurejoonelisem. Kuidas oli mängida kõrvuti selliste kinolegendidega nagu Richard Brake ja Stephen Lang?

Richard Brake ja Stephen Lang on imelised näitlejad, kellega oli rõõm koos töötada.

Suurem osa võtetest toimus Eestis. Mis sul sellest perioodist eredalt meelde jäi?

Eesti on ilus riik ning seal on väga lahked ja vastutulelikud inimesed. Proovid ja võtted olid väga nõudlikud, ent mul on mitmeid häid mälestusi nii võtteplatsilt kui väljaspoolt seda.

Kas see kogemus "Sisuga" on sulle avanud ka uksi näiteks rahvusvahelisteks rollideks? On see midagi sellist, mida sa sooviksid teha?

Jah, paljud casting-režissöörid on tahtnud mind kutsuda erinevatesse suurte režissööride filmidesse, aga ma olen "Sisu" teise osaga hõivatud olnud. Kuid armastan näitlejana alati heades filmides põnevad karaktereid kehastada.