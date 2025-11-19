Galerii: Tallinnas esilinastus Eestis filmitud Hollywoodi märul

Filmis teevad kaasa Hollywoodi näitlejad Stephen Lang ja Richard Brake, peategelasena astub üles soomlane Jorma Tommila. Eestlastest astuvad ekraanil üles Pääru Oja, Erki Laur, Veiko Porkanen, Kaspar Velberg ja teised.

Eestis oli filmi tootmispartner Allfilm. Produtsent Ivo Felt sõnas, et selliste suurte rahvusvaheliste märulifilmide Eestis tootmine on kohalikule filmisektorile äärmiselt tähtis.

"See näitab, et suudame pakkuda maailmatasemel võttepaiku, tugevat meeskonda ja professionaalseid erialainimesi, kes suudavad keerulisi märulistseene ja nõudlikke võtteid veatult ellu viia," lausus ta. "Iga selline film kasvatab Eesti kui filmiriigi tuntust ja usaldusväärsust ning toob valdkonda otsest kasu – nii kogemuste, töökohtade kui ka majandusliku mõju näol."

Filmi valmimisse andis oma panuse Eesti meeskond. Teiste seas kuulusid lisaks näitlejatele tiimi kostüümikunstnik Pille Küngas, trikke ja eriefekte koordineeris Roman Neso Laupmaa. Trikke tegid Enar Tarmo, Jaan Roose ja teised. Lisaks oli Eestist ka filmi peategelase koer, Bedlingtoni terjer Simba, kelle jaoks oli see filmidebüüt.

"Sisu. Teekond kättemaksuni" jõuab Eesti kinodesse alates 21. novembrist.