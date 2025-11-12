X!

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

Film
Simon Pegg 2025. aasta PÖFF-il
Vaata galeriid
22 pilti
Film

Pimedate Ööde filmifestivali külastas kolmapäeval näitleja Simon Pegg, kes rääkis avalikul kohtumisel Eesti publikule oma karjäärist.

Simon Pegg on üles astunud filmides nagu "Võimatu missioon", "Star Trek", "Valusad võmmid", "Paul", "Maailmalõpu pubi", "Hectori õnneotsingud" ja "Terminal".

Tema läbilöök saabus 2004. aastal Edgar Wrighti filmiga "Shaun ja zombid". Kokku on Pegg oma 30-aastase näitlejakarjääri jooksul mänginud rohkem kui sajas filmis ja telesarjas.

Vestlust juhtis filmiajakirjanik Andrei Liimets.

Pimedate Ööde filmifestival kestab 23. novembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:30

Fotod: Türi vallamaja seinu kaunistab Ülle Kuldkeppi portreenäitus

18:57

Pärnu Uue Kunsti muuseumis avati Eesti autorite piltvaipade näitus "Ilus aeg"

18:56

Peris avati pop-up näitus Kasemaa seinamaali fragmentidest

18:19

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

13:59

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13:53

Galerii: 65 EKA tudengit peegeldavad uuel näitusel tööstuse rolli ühiskonnas

13:35

Loomingu Raamatukogus ilmus slovaki klassiku lühiromaan "Sulelumi"

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

12:57

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

10:38

"Torn" võitis Aesthetica filmifestivalil parima dokumentaalfilmi auhinna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.11

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

12:57

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

18:19

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

10:34

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

10:22

PÖFF-i päevik | "Numbrituba" kuulub aasta parimate kodumaiste filmide hulka

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

11.11

Sinefiil | PÖFF-i soovitused järgnevaks viieks päevaks

11.11

ETV2-s teleesilinastub Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud "Sannapäiv"

10:26

Eesti-Soome Kultuurifondi kultuurikoostöö preemia pälvis Juhan Ulfsak

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo