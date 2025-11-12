Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

Pimedate Ööde filmifestivali külastas kolmapäeval näitleja Simon Pegg, kes rääkis avalikul kohtumisel Eesti publikule oma karjäärist.

Simon Pegg on üles astunud filmides nagu "Võimatu missioon", "Star Trek", "Valusad võmmid", "Paul", "Maailmalõpu pubi", "Hectori õnneotsingud" ja "Terminal".

Tema läbilöök saabus 2004. aastal Edgar Wrighti filmiga "Shaun ja zombid". Kokku on Pegg oma 30-aastase näitlejakarjääri jooksul mänginud rohkem kui sajas filmis ja telesarjas.

Vestlust juhtis filmiajakirjanik Andrei Liimets.

Pimedate Ööde filmifestival kestab 23. novembrini.