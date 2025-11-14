PÖFF-i külastab näitleja Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani on mänginud ligemale 60 filmis ja telesarjas, näiteks Jim Jarmuschi filmis "Paterson", Eva Hussoni filmis "Päikese lapsed", Asghar Farhadi filmis "Elly", Hiner Saleemi filmis "Mu armas pipramaa" ja Elan Riklise filmis "Lugedes Teheranis "Lolitat"", aga ta on kaasa teinud ka Hollywoodi filmides "Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks" ja "Exodus: Jumalad ja kuningad".

Iraani religioossete ja kultuuriliste tabude rikkumise tõttu 2008. aastal kodumaalt lahkuma sunnitud Farhadi on tuntud ka inimõiguste aktivisti ja Iraani naiste protestiliikumise "Naine, elu, vabadus!" toetaja ja eestkõnelejana.

Pimedate Ööde filmifestivalil esitleb Farahani oma viimast tööd "Oh, mis rõõm" (režissöör Homayoun Ghanizadeh), kus ta mängib Iraani näitlejat, keda sunnitakse tegema videokõnet oma eksiilis elava suguvõsale, mille käigus lahvatavad allasurutud pinged järsuks vastasseisuks. Tegu on esimese filmiga, mis toob ekraanil kokku nii kodumaal elavad kui poliitilistel põhjustel sealt lahkunud iraani näitlejad.

Oma värskeimast osatäitmisest ja karjäärist räägib Golshifteh Farahani kõigile avatud pressikonverentsil, mis toimub 15. novembril kell 14 Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Sirius. Teda ja režissöör Homayoun Ghanizadehi küsitleb PÖFF-i programmikoostaja Nikolaj Nikitin.

Võistlusprogrammi "Kriitikute valikud" kuuluv film esilinastub laupäeval, 15. novembril kell 18.30 Apollo Kino Plazas.