PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Budraitis: näitleja peamine juhendaja on raha

Film
Täna algaval Pimedate Ööde filmifestivalil elutööauhinna pälvinud Leedu näitleja Juozas Budraitis ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tänapäeval õhutab näitlejaid tagant raha, mille kõrval jäävad kvaliteet ja vaimsus unarusse.

PÖFF-i elutööauhinna saab tänavu Leedu näitleja Juozas Budraitis. Äsja 85. sünnipäeva tähistanud näitleja on teinud üle 120 rolli nii filmides kui ka telesarjades. Viimati tegi ta kaasa ka Netflixi sarjas "Lipugambiit". Auväärses vanuses Budraitis tõdeb, et võrreldes varasemate aastatega on rohkem neid võimalusi, milliseid rolle teha. Samas on ta ka kriitiline praeguse aja tõtlikkuse suhtes.

"Näitlejal on praegu muidugi peamine juhendaja raha. Kui varem said kõik palka ühtemoodi, siis nüüd saab rohkem see, kes rohkem töötab. Sellepärast tormatakse rohkem rolle võtma, kvaliteet jäetakse kõrvale, vaimsust pole, pole aega mõtiskleda ja tagajärg on see, et kõike tehakse ülepeakaela. Kõige hirmsam on raha võim, mis rikub inimkonda üldiselt," ütles Budraitis.

Kõige meeldejäävamaks rolliks on Budraitisele tema esimene osatäitmine, see oli 1965ndal aastal Vytautas Zalakeviciuse filmis "Keegi ei tahtnud surra".

"Igal filmil on muidugi oma väärtus, üks annab ühte, teine teist. On võimalus millegi üle järele mõelda, võimalus mingit uut kogemust saada, ma arvan, et kõik on olulised," lisas ta.

Bruno O'Ya nimelise noore näitleja preemia saab seekord Ursel Tilk, kes on oma teatrirollide kõrval teeninud tunnustust hiljutiste osatäitmiste eest filmis "Nähtamatu võitlus" ja "Must auk". Ursel ütles, et mõistab ka vanameister Budraitise muret tänapäeva pealiskaudsuse pärast.

"Kindlasti on erinevaid perioode elus ja erinevaid olukordi, kus see süvenemine võib olla olude tõttu kitsikuses, aga praegu senimaani pean tänama õnne, et on olnud võimalik süveneda ja et see töötamp ei ole olnud liiga jõhker," rääkis Tilk.

PÖFF-i avatseremoonia ajal, on Tilk Eesti Draamateatris etendusel. Tuleva aasta esimesel poolel jõuab draamateatris lavale aga juba tema uus koostöö Rainer Sarnetiga ehk William Shakespeare'i "Hamlet", kus Urselil on nimiosa.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

